Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο – κορονοϊός: Στα “σκαριά” επιπλέον δόσεις για την ΕΕ

Η βοήθεια που «προσφέρθηκε» στην Pfizer και η προσφορά της AstraZeneca μετά τα «γκάζια» από τις Βρυξέλλες.

Η γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi θα βοηθήσει την κοινοπραξία Pfizer/BioNTech παράγοντας περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου για την Covid-19 που έχουν αναπτύξει οι ανταγωνιστές της, μέχρι τα τέλη του έτους.

Τα εμβόλια αυτά προορίζονται για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο γενικός διευθυντής του γαλλικού κολοσσού, Πολ Χάντσον, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Figaro.

Η Sanofi συνεργάζεται με τη βρετανική GlaxoSmithKline για την ανάπτυξη δύο εμβολίων, όμως το σχέδιό της καθυστερεί και δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από τα τέλη του 2021. Εν αναμονή, η γαλλική κυβέρνηση την προέτρεψε επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες να θέσει στη διάθεση άλλων εταιρειών τις αλυσίδες παραγωγής της, για να αυξηθεί η ποσότητα των εμβολίων που χρησιμοποιούνται ήδη.

Ο Χάντσον είπε ότι η γαλλική εταιρεία αποφάσισε να προσεγγίσει την Pfizer «ώστε να βοηθήσει από τώρα», προσθέτοντας ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία.

Η AstraZeneca προσφέρθηκε να επισπεύσει ορισμένες παραδόσεις του εμβολίου κατά της Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ώρα που οι Βρυξέλλες έθεσαν στην βρετανική φαρμακοβιομηχανία το ερώτημα αν μπορεί να κατευθύνει παρτίδες δόσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για να επανορθώσει το έλλειμμα τροφοδοσίας, δήλωσαν στο Reuters ευρωπαίοι αξιωματούχοι.