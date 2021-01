Αθλητικά

Αννέτα Κυρίδου: Στον εισαγγελέα η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από προπονητή

Η καταγγελία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην κωπηλασία, διαβιβάστηκε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη.

Ακόμη μία αθλητική ομοσπονδία θα μπει στο “μικροσκόπιο” της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μετά τη διαβίβαση από πλευράς του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, τριών καταγγελιών που αφορούν την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (ΕΚΟΦΝΣ).

Η πρώτη καταγγελία προέρχεται από την παγκόσμια πρωταθλήτρια, Αννέτα Κυρίδου, η οποία απέστειλε στον Υφυπουργό Αθλητισμού πολυσέλιδο υπόμνημα, με το οποίο στρέφεται κατά του προπονητή Κ.Κ., τον οποίο κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών, καθώς και για άσκηση ψυχολογικής βίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

«Στο κοινόβιο του Σχινιά, όπου προπονείται η εθνική ομάδα, ο προπονητής μας, Κ.Κ., έχει την απαίτηση να έχουμε τα κλειδιά ανά πάσα στιγμή έξω από τις πόρτες μας, ώστε να μπορεί να εισέλθει οποιοσδήποτε οποτεδήποτε μέσα. Ο ίδιος προπονητής εισέρχεται εντός των δωματίων ανδρών και γυναικών, είτε χωρίς να χτυπήσει τη πόρτα, ή όταν τη χτυπάει, δίχως να περιμένει απάντηση, ή να αφήσει ικανό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί να τον δεχτεί ο αθλητής. Προσωπικά έχω μαλώσει με τον Κ.Κ., γιατί το 2018 μπήκε στο δωμάτιο μου άνευ άδειας και ενώ ήμουν με τη πετσέτα μετά το μπάνιο. Την ίδια μέρα διαμαρτυρήθηκα στον επικεφαλής προπονητή Τζιάνι Ποστιλιόνε, ο οποίος ενημερώθηκα στη συνέχεια ότι έκανε αυστηρές συστάσεις στους προπονητές, λέγοντας ότι, αν επαναληφθεί κάτι τέτοιο, όποιος προπονητής και αν το κάνει θα φύγει από την ομάδα.

Έχει συμβεί να ανοίξει πόρτα και να πετύχει και άλλες αθλήτριες ημίγυμνες, ή αθλητές σε προσωπικές στιγμές, κάτι το οποίο βεβαίως δεν τον έχει πτοήσει από τον συνεχίσει τη κακιά του συνήθεια. Γενικά, οι γυναίκες αθλήτριες του κοινοβίου, ζουν με μία μόνιμη επαγρύπνηση μη τυχόν και εισέλθει ο Κ.Κ. στο δωμάτιο και τις βρει υπό ακατάλληλες συνθήκες.

Τα σχόλια για το σώμα ακόμα και ανηλίκων αθλητριών είναι επίσης τακτικά».

Σε άλλο σημείο αναφέρει: «Το 2018 ο Κ.Κ., βοηθώντας συναθλήτριά μας να κάνει διατάσεις, της χάιδεψε τη γάμπα με τρόπο ανεπίτρεπτο. Η αθλήτρια εκνευρισμένη εγκατέλειψε το γυμναστήριο. Για τη κίνηση αυτή απευθύνθηκα στον επικεφαλής προπονητή, Τζιάνι Ποστιλιόνε, ο οποίος σε ανάλογο περιστατικό στη συνέχεια, στο οποίο ο Κ.Κ. ενώπιόν του στο γυμναστήριο άγγιξε αθλήτρια, του έβαλε τις φωνές λέγοντάς του ότι δεν αγγίζουμε αθλήτριες.

Οι συμπεριφορές αυτές του Κ.Κ. θεωρώ ότι δίνουν θάρρος σε άλλους ομόλογους του στην εθνική, οι οποίοι διασκεδάζουν ιδιαίτερα από αυτού του τύπου τους αστεϊσμούς, και εκδηλώνονται με αντίστοιχο τρόπο, κάτι το οποίο βέβαια είναι φυσικό, αφού κανένας δεν αντιδράει και καθόμαστε και τα ακούμε γιατί νομίζουμε ότι αυτό είναι αθλητισμός. Το καλοκαίρι του έτους 2020, ενώ η αθλήτρια Ισμήνη Νόνη καθάριζε το στρώμα στο γυμναστήριο στο κοινόβιο του Σχινιά, ο Β.Χ. επίσης ομοσπονδιακός προπονητής, την είδε να είναι στα τέσσερα, και σχολίασε «έτσι γίνεται Ισμήνη η δουλειά, στα τέσσερα». Θαρρώ πως η αθλήτρια ήταν ανήλικη.

Οι συμπεριφορές αυτές ενοχλούν όλους τους συναθλητές μου, ωστόσο, δεν διαμαρτύρονται είτε γιατί θεωρούν δεδομένο ότι στον αθλητισμό είναι φυσιολογικό να τις υπομείνεις, και φοβούνται αντίποινα. Ο χώρος του ελληνικού αθλητισμού, όπως τον βίωσα εγώ, έχει υποστεί ανοσοποιητική δηλητηρίαση. Οι αθλητές υφίστανται συνθήκες προσβλητικές της προσωπικότητάς τους, και νομίζουν ότι αυτό είναι αθλητισμός, και επειδή είσαι σκληρός πρέπει να υπομείνεις. Όσοι σκέφτονται έτσι κάνουν μεγάλο λάθος».

Και καταλήγει: «Για εμένα, η απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν εκδηλώσει αξιόμεμπτες συμπεριφορές είναι το λιγότερο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο πραγματικά προέχει, και αποτελεί συνέχεια του έργου της Σοφίας Μπεκατώρου, είναι να εξαλειφθούν οι συνθήκες, που επιτρέπουν στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού την αυθαιρεσία, την απώλεια της εκπαίδευσης και την εκμετάλλευση των αθλητών, για ένα καλύτερο μέλλον».

Η δεύτερη καταγγελία αφορά τη μη τήρηση των κανόνων διαφάνειας από πλευράς ΕΚΟΦΝΣ, λόγω μη ανάρτησης στη “Διαύγεια” ισολογισμών, προϋπολογισμών και απολογισμών.

Τέλος, η αναφορά της Χριστίνας Κουσάρη, μητέρας της Αννέτας Κυρίδου, καταγγέλλει ότι η σύζυγος του ομοσπονδιακού προπονητή, Τερέζα Ντι Σάουρο, αν και δηλώνεται από την Ομοσπονδία ως βοηθός του, οι αθλητές δεν την έχουν δει ποτέ. Επιπλέον, υπογραμμίζει σοβαρές ελλείψεις στον Σχινιά όπου προπονείται η προολυμπιακή ομάδα, αδιαφορία του ΔΣ της Ομοσπονδίας και ζητήματα διαχείρισης αθλητών.