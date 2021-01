Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ την Πέμπτη

Τα τριάντα δύο σημεία στα οποία γίνονται τεστ από τον ΕΟΔΥ και τα αποτελέσματα των χθεσινών ελέγχων.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 26 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.942 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 12 κρούσματα (0,41%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα

Πραγματοποιήθηκαν 343 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,58%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα: Δήμος Γαλατσίου

Πραγματοποιήθηκαν 535 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νήσων: Δημαρχείο Σαλαμίνας

Πραγματοποιήθηκαν 139 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,71%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Super Market Σκλαβενίτης Ελευσίνας

Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας: Super Market Σκλαβενίτης Περιστερίου

Πραγματοποιήθηκαν 123 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Γυψοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Τριφύλλι

Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Σταυροδρόμι

Πραγματοποιήθηκαν 3 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Εσωβάλτα

Πραγματοποιήθηκαν 4 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Λ. Κρεμαστής

Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας

Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.



ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Καρτσιώτη Άστρους

Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,50%). Αφορά σε άνδρα 46 ετών.

ΠΕ Αρκαδίας: Παράλιο Άστρος

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Μελίγου

Πραγματοποιήθηκαν 145 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Θήβα

Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Καρδίτσα

Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,71%). Αφορούν σε έναν άνδρα και δυο γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Λ. Κύκνων

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα

Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Αγριά Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 161 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Ελασσόνα

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,64%). Αφορά σε άνδρα 58 ετών.

ΠΕ Κορινθίας: Κοινότητα Σουληναρίου

Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,47%). Αφορούν σε δυο άνδρες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Κτελ

Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,30%). Αφορούν σε δυο άνδρες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 6 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Επαρχείο

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Χωριό Λαλούκας

Πραγματοποιήθηκαν 108 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λακωνίας: Διοικητήριο Σπάρτης

Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,50%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Ικαρίας: Γιαλισκάρι

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Σήμερα, Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία:

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος Ρέντη

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Super Market ΑΒ Βασιλόπουλος Ασπροπύργου

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Νέα Χαλκηδόνα

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Καματερό

ΠΕ Θήρας: Σαντορίνη

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πάτρας

ΠΕ Αχαΐας: Πλ. Ελευθερίας Πάτρας

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ωραιόκαστρο

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Φραντζεσκιανών

ΠΕ Ρόδου: Ρόδος

ΠΕ Ρόδου: Λ. Εθν. Αντιστάσεως

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Νεστάνης

ΠΕ Αρκαδίας: Super Market Σκλαβενίτης

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Κολοκοτρώνη

ΠΕ Ηλείας: Χελιδόνι Ηλείας

ΠΕ Ηλείας: Βαρδα

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

ΠΕ Δράμας: Δράμα

ΠΕ Φλώρινας: Αμύνταιο

ΠΕ Φλώρινας: Βαλτόνερα

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Μελισσοχωρίου, Δήμος Σοφάδων

ΠΕ Βοιωτίας: Αλίαρτος

ΠΕ Κω: Επαρχείο

ΠΕ Κοζάνης: Πλανόδιοι Κοζάνης

ΠΕ Λάρισας: Νίκαια

ΠΕ Λάρισας: Πυργετός

ΠΕ Θάσου: Λιμένας Θάσου

ΠΕ Πέλλας: Ακρολίμνη Πέλλας

ΠΕ Πέλλας: Αξο Πέλλας