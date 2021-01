Πολιτική

Κουτσούμπας: σήμερα ακυρώνονται στην πράξη οι προσχηματικές απαγορεύσεις

Ο ΓΓ του ΚΚΕ ζήτησε από την κυβέρνηση, «να πάρει πίσω το νομοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοίδη, να ανοίξει τις σχολές με όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφερόμενος στα σημερινά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια, τόνισε ότι «Φοιτητές, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και γονείς, σήμερα ακυρώνουν στην πράξη τις προσχηματικές απαγορεύσεις. Όπως ακριβώς θα ακυρώσουν αύριο και το άθλιο νομοσχέδιο που βάζει νέα εμπόδια στις σπουδές, εντείνει την καταστολή μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια».

Ο κ. Κουτσούμπας, ζήτησε από την κυβέρνηση, «να πάρει πίσω το νομοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοίδη, να ανοίξει τις σχολές με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Να σταματήσει να παίζει με την αγωνία χιλιάδων μαθητών και των οικογενειών τους. Αντί να αλλάζει προς το χειρότερο τον τρόπο πρόσβασης στα πανεπιστήμια, να πάρει μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων».