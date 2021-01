Οικονομία

ΕΛΤΑ: Εθελούσια έξοδος με έως 45 μισθούς και παροχές

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ηλικίας και προϋπηρεσίας.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν σε ένα σημαντικό βήμα για το μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της ιστορικότερης εταιρίας της χώρας. Στη συνεδρίαση της 28/1, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε την πρόταση του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου δίνοντας ταυτόχρονα το πράσινο φως για την άμεση έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ηλικίας και προϋπηρεσίας, θα τεθεί σε ισχύ στις 1 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, το οποίο έχει απολύτως εθελοντικό χαρακτήρα, έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος ηλικίας τους και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών. Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου προβλέπει σημαντικές πρόνοιες για τους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν. Συγκεκριμένα, προβλέπει εφάπαξ καταβολή 24 έως και 45 μισθών ανάλογα με την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας κάθε εργαζόμενου, καταβολή ενός επιπλέον μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο και τέλος, επέκταση για 2 έτη της πρόσθετης Ασφάλισης Ζωής και Υγειονομικής περίθαλψης μέσω του ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Ειδική πρόβλεψη επίσης γίνεται για τους εργαζόμενους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Τέλος, συμπεριλαμβάνει ειδική πρόβλεψη για εργαζόμενους με τέκνα ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους θα καταβάλλονται επιπλέον πέντε μισθοί.

Το Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη των στόχων του μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, έχει στόχο την αποχώρηση 2000 εργαζομένων και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα που έχουν επιχειρηθεί σε δημόσια επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.

Τα ΕΛΤΑ βρίσκονται σε διαδικασία ευρύτατου μετασχηματισμού με σκοπό την ανάσχεση της αρνητικής πορείας στην οποία περιήλθε η εταιρία ως αποτέλεσμα της μακροχρόνιας μείωσης του παραδοσιακού επιστολικού ταχυδρομείου και του αυξημένου κόστους εξυπηρέτησης, με στόχο να γίνει σε πολύ σύντομο διάστημα ανεξάρτητη, επιχειρηματικά ευέλικτη, οικονομικά βιώσιμη και επιχειρησιακά ανταγωνιστική.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο μετασχηματισμού -μέρος του οποίου αποτελεί το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου- έχει εκπονηθεί με στόχο την εκτεταμένη ανασυγκρότηση της εταιρίας, μέσα από: εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους, αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, ψηφιακό μετασχηματισμό με την αναβάθμιση συστημάτων και των υπηρεσιών για τους πολίτες, ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Με την υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προχωρούν δυναμικά στη μετεξέλιξή τους σε ένα σύγχρονο όμιλο, κερδοφόρο και ικανό να πρωταγωνιστήσει ξανά στην έντονα ανταγωνιστική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες του και διαφυλάττοντας παράλληλα τον κοινωνικό του ρόλο ως φορέας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας εξυπηρετώντας κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.