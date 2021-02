Κοινωνία

Κορονοϊός: στο “κόκκινο” Χαλκιδική, Λασίθι και Ζάκυνθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα επιπρόσθετα μέτρα που τέθηκαν το πρωί σε ισχύ στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Έκκληση από τους δημάρχους να τηρούνται ευλαβικά τα μέτρα.

Στο Επίπεδο Β - Αυξημένου Κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας εντάσσονται από σήμερα στις 6:00 το πρωί, οι περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Λασιθίου και Ζακύνθου.

Συγκεκριμένα μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και σε συνέχεια σχετικής εισήγησης και σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορονοϊού Covid-19, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως χθες, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα που έχουν προκύψει στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Λασιθίου και Ζακύνθου με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, λαμβάνονται τα εξής επιπρόσθετα μέτρα:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από 18:00 έως 05:00

Δια ζώσης λειτουργία των Γυμνασίων από 01/02/2021

Τηλε-εκπαίδευση για τα Λύκεια

Χώροι Λατρείας: Πραγματοποίηση λειτουργιών με ανώτατο όριο τα 9 άτομα

Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25τ.μ.

Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τα επιπρόσθετα μέτρα ισχύουν και τα οριζόντια μέτρα που εφαρμόζονται σε όλη την Επικράτεια.

Στο «κόκκινο» η Χαλκιδική. Έκκληση από τους δημάρχους να τηρούνται ευλαβικά τα μέτρα

Στο «κόκκινο» μπαίνει από σήμερα Δευτέρα η Χαλκιδική, μετά την ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι δήμαρχοι Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά και Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς, αναφέρουν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα και σε «ανοιχτή» επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ενώ παράλληλα απευθύνουν έκκληση στους δημότες τους να τηρούν τα μέτρα προστασίας για την πανδημία. «Στην Κασσάνδρα η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Δυστυχώς, επιβεβαιωμένα κρούσματα, ασυμπτωματικά και όχι μόνο, εντοπίζονται σχεδόν σε όλα τα δημοτικά μας διαμερίσματα. Απευθύνω σε όλους έκκληση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να μη συνωστίζονται, να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα προστασίας, να απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας σε περίπτωση του παραμικρού συμπτώματος ή ενοχλήματος» δήλωσε η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά- Δημητροπούλου.

Όπως επισημαίνει, ήδη όλες αυτές τις ημέρες βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και τον ΕΟΔΥ και ενημερώνεται για την πορεία των κρουσμάτων, η οποία δυστυχώς είναι αυξητική αλλά και για την κατάσταση της υγείας των ασθενών από την Κασσάνδρα που νοσηλεύονται. «Από χθες το απόγευμα είμαστε σε επίπεδο Β και από την ενημέρωση που έχουμε, ο δήμος Νέας Προποντίδας δείχνει ότι το επιδημιολογικό φορτίο του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο» δηλώνει ο Μανώλης Καρράς , δήμαρχος της Νέας Προποντίδας.

Επισημαίνει ότι σε όλο το δήμο έχουν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό , γίνονται επιπλέον καθαριότητες στα σχολεία και απολυμάνσεις και οι δημότες θα τηρήσουν με θρησκευτική ευλάβειά τα μέτρα που έχουν δοθεί από την πολιτική προστασία. «Στόχος μας είναι η προστασία της δημοσίας υγείας και θα είμαστε σε αναμονή καλύτερων επιδημιολογικών αποτελεσμάτων ώστε να αποχαρακτηριστούμε από την κόκκινη ζώνη. Με δεδομένο ότι η Χαλκιδική έχει ταλαιπωρηθεί στον τομέα του τουρισμού, της εστίασης και του λιανεμπορίου και είμαστε ένας τουριστικός δήμος, ο οποίος ουσιαστικά έχασε τη σεζόν του 2020, μια δεύτερη χαμένη σεζόν θα ήταν ταφόπλακα για το δήμο» συμπληρώνει ο κ. Καρράς.

Στο "κόκκινο" η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Στο Επίπεδο Β'/Αυξημένου Κινδύνου του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, τέθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και οι περιορισμοί που προβλέπονται, ισχύουν από τις έξι το πρωί. Η εξέλιξη αυτή, προέκυψε λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες στον 'Αγιο Νικόλαο, όπου μέσα σε δέκα ημέρες εντοπίστηκαν 56 συνολικά κρούσματα. Τριάντα από αυτά, ήταν το τελευταίο τετραήμερο και τα 25 σχετίζονταν με τα κρούσματα που εντοπίστηκαν σε παιδικό σταθμό του Δήμου. Μάλιστα σε 20 από τα 25 κρούσματα διενεργείται έλεγχος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιο από αυτά αφορά μεταλλαγμένο ιό.

«Άδικη για τις περιοχές της Σητείας, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου» χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός, που συμπλήρωσε όμως, ότι η ανάγκη να τηρηθούν τα μέτρα με την δέουσα προσοχή, είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

«Αναγνωρίζω ότι στις άλλες περιοχές το πρόβλημα ίσως να μην ήταν τέτοιο που να επιβαλλόταν να ληφθούν τόσο σκληρά περιοριστικά μέτρα, ωστόσο είμαστε μια περιφερειακή ενότητα, οπότε όλοι μαζί θα πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε ότι μπορούμε για να τελειώσει γρήγορα» διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζερβός που συμπλήρωσε ότι αναμένουν οδηγίες από την Πολιτική Προστασίας ή τον ΕΟΔΥ, σε περίπτωση που η αυτοδιοίκηση, χρειάζεται να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο.

Ζάκυνθος: Στο «κόκκινο» με 28 ενεργά κρούσματα

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, η Ζάκυνθος μετρούσε 28 ενεργά κρούσματα κορονοϊού, από τα οποία τα πέντε νοσηλεύονται στην κλινική κορονοϊού του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, μια μητέρα μαζί με τον νεογέννητο βρέφος της, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείου του Ρίου, ενώ τα υπόλοιπα ενεργά κρούσματα βρίσκονται σε κατ’ οίκον καραντίνα.

Από την αρχή του χρόνου, έχουν καταγραφεί στη Ζάκυνθο συνολικά 36 κρούσματα και ιχνηλατηθεί όλες οι επαφές τους. Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη Ζάκυνθο, ήρθε εντελώς ξαφνικά στο νησί, καθώς για εβδομάδες δεν βρισκόταν στους χάρτες κρουσμάτων που δημοσιεύει καθημερινά ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού που διαγνώστηκαν στο νησί, είχαν ταξιδέψει πρόσφατα εκτός νησιού ή είχαν έρθει σε επαφή με άτομα που είχαν κάνει ταξίδι και γύρισαν πίσω. Στην συνέχεια τα κρούσματα φαίνεται να μετέδωσαν το ιό σε συγγενείς τους και σε άτομα όπου είχαν καθημερινή επαφή. Το ευτυχές είναι, ότι όλα τα κρούσματα της Ζακύνθου, είναι σε καλή κατάσταση και αναρρώνουν.

Για την τοποθέτηση της Ζακύνθου, στο επίπεδο Β, μίλησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος επεσήμανε ότι «είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα ώστε να κρατήσουμε τη Ζάκυνθο ασφαλή . Οι υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου, βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους και κάνουν ελέγχους για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού, στις επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές» ενώ στη συνέχεια στάθηκε στο αίσθημα ευθύνης των πολιτών της Ζακύνθου για το οποίο ανέφερε ότι «αυτό μας έφερε εδώ που είμαστε και αυτό θα μας βγάλει από αυτή την κατάσταση που έχουμε έρθει».

Ακολούθως, ο κ. Στασινόπουλος, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Π.Ε. Ζακύνθου για τα μέτρα διάδοσης του κορονοϊού, δηλώνοντας ότι «το Σάββατο πραγματοποιήσαμε 183 rapid test σε συνεργασία με το κλιμάκιο της Κινητής Ομάδας Υγείας (ΚΟΜΥ) Ζακύνθου στα χωριά Καλλιπάδο και Λιθακιά, τα οποία τις τελευταίες ημέρες είχαν υψηλό επιδημιολογικό φορτίο. Όλα τα τεστ βγήκαν αρνητικά, και θέλω να ευχαριστήσω για την βοήθεια τους προέδρους των Κοινοτήτων αλλά και τους εθελοντικούς συλλόγους».