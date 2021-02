Life

Κατερίνα Λέχου στον ΑΝΤ1 για Κιμούλη: με έβριζε, με έκανε να πίνω, έβγαλα δερματικά (βίντεο)

Η Κατερίνα Λέχου “σπάει” τη σιωπή της και μιλά στη Φαίη Σκορδά και την εκπομπή του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό” για τον Γιώργο Κιμούλη.

Γιατί τώρα; Γιατί αυτή τη στιγμή; Γιατί έρχεται η στιγμή που κάποιοι άνθρωποι πρέπει να έρθουν προ των ευθυνών τους. Είμαι 53 ετών πια κι αυτό που έχει συμβεί το έχω διαχειριστεί, όμως δεν μπορώ να το αποσιωπήσω” τόνισε η Κατερίνα Λέχου.

“Εξεπλάγην με τον εαυτό μου γιατί ο φόβος ξυπνάει μέσα μου, γιατί ήταν πολύ έντονο αυτό που έγινε” πρόσθεσε για τη θεατρική παράσταση που βρέθηκε επί σκηνής με τον Γιώργο Κιμούλη, το 2003-2004.

“Βίωσα από τον Γιώργο Κιμούλη επί σκηνής αντιεπαγγελματική συμπεριφορά που σε φέρνει σε επίπεδο που δεν ξέρεις αν θα μπορέσεις να πεις τα λόγια σου και θα εκτεθείς στον κόσμο. Διαχωρίζω πλήρως το επί σκηνής και το προσωπικό” πρόσθεσε.

“Με έβριζε, η ψυχολογική και η λεκτική βία είναι σαν άγριο θηρίο. Είσαι συνέχεια στην άμυνα γιατί σε ενδιαφέρει η επιβίωσή σου και είναι ένας ιστός αράχνης που απλώνεται. Έχει ανασυρθεί από μέσα μου το αίσθημα του φόβου. Φοβόμουν μη χαλάσω τη δουλειά, μη χαλάσω τη φήμη μου. Είναι άλλο η αυστηρότητα, η πειθαρχία, ο επαγγελματισμός και άλλο ένα καθεστώς διαρκείας που πλανάται στον αέρα. Πρέπει να προσέχεις κάθε φράση σου, κάθε σου πράξη” είπε με τρεμάμενη φωνή η ηθοποιός.

“Έπινα, ενώ δεν πίνω ποτέ εν ώρα εργασίας, έπαιρνα λεξοτανίλ. Είχα βγάλει δερματικά. Ήμουν 34 ετών και ντρέπομαι που το λέω” δήλωσε και σημείωσε ότι δεν συνεργάστηκε ποτέ ξανά με τον Γιώργο Κιμούλη.

Όσον αφορά στα όσα βγήκαν στη φόρα, από καταγγελίες συναδέλφων της, σχολίασε: “Φυσικά και είχα ακούει και για άλλους συναδέλφους μου. Όλοι μας ξέρουμε για όλους, για περιπτώσεις που βγήκαν ή θα βγουν.

Η Κατερίνα Λέχου έστειλε και μήνυμα σε ανθρώπους που έχουν υποστεί βία, λέγοντας: “Μην φοβόμαστε να μιλήσετε, δεν θα μπερδευτούν τα πράγματα, θα καθαρίσουν”. Κατέληξε δε λέγοντας: Έχω ευθύνη για δεν προστάτευσα τον εαυτό μου, για γιατί δεν ήξερα, γιατί φοβόμουν”.