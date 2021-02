Κόσμος

Τον... χαβά του ο Τσαβούσογλου: Στόχος η λύση δύο κρατών στην Κύπρο

Στα Κατεχόμενα ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Συναντήθηκε με τον "πρωθυπουργό", Ερσάν Σανέρ.

Επιταχύνθηκε η διπλωματική κινητικότητα ενόψει της άτυπης 5 + 1 συνάντησης για το Κυπριακό, την οποία η τουρκική πλευρά πρότεινε, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου από τα Κατεχόμενα. Πρόσθεσε ότι αύριο στην σύσκεψη υπό την προεδρία του Ερσίν Τατάρ, θα καθορίσουν την στάση που θα ακολουθήσουν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας στα Κατεχόμενα και στην συνάντησή τον "πρωθυπουργό" Ερσάν Σανέρ αναφέρθηκε επίσης στην πανδημία λέγοντας ότι έχουν ήδη δώσει 40.000 δόσεις στο ψευδοκράτος και μόλις η Τουρκία παραλάβει κι άλλα εμβόλια, θα δώσουν κι άλλα «στην θυγατέρα πατρίδα».

Σημείωσε ότι είναι η πρώτη του επίσκεψη μετά τον σχηματισμό της νέας "κυβέρνησης" στα Κατεχόμενα. Για το Κυπριακό, ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ πραγματοποίησε επαφές στο νησί, πήγε και στην Τουρκία και πρόσθεσε ότι η άτυπη πενταμερής μπορεί να γίνει στην Νέα Υόρκη τον Μάρτιο εάν αυτό είναι δυνατό και ανάλογα με την κατάσταση της πανδημίας στις ΗΠΑ.

«Εμείς προτείναμε ό,τι θα μπορούσε να γίνει και στην Γενεύη» είπε και συμπλήρωσε πως η επίσκεψή αποσκοπεί στον καθορισμό κοινής γραμμής με Τουρκοκύπριο ηγέτη. Στόχος επίσης, είπε ο Τσαβούσογλου, είναι με την επίσκεψή του να εκδήλωση τη στήριξη της Τουρκίας στη νέα "κυβέρνηση".

Ο Ερσάν Σανέρ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο ιστορικός δεσμός «μητέρας – θυγατέρας» δεν μπορεί να σπάσει καθώς οι Τουρκοκύπριοι «ένα μέρος του τουρκικού έθνους».

Θα συνεχίσουν, είπε, από κοινού με την Τουρκία να ενεργούν, ιδιαίτερα στο θέμα της «γαλάζιας πατρίδας» στην περιοχή. Για το Κυπριακό υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος που μέχρι σήμερα δεν βρέθηκε λύση είναι ότι κατά την διάρκεια της ιστορίας οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλησαν να μοιραστούν τίποτα με τους Τουρκοκύπριους και πως είναι το πιο παλιό άλυτο πρόβλημα ενώπιον του ΟΗΕ.

Η πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τους όρους των Ηνωμένων Εθνών, και οι έξι παράμετροι που αφορούν την διοίκηση, τον διαμοιρασμό της εξουσίας, το εδαφικό, το περιουσιακό και τις εγγυήσεις, δεν έγιναν ποτέ αποδεκτοί, συνέχισε ο Σανέρ και τώρα ήρθε η ώρα «να περάσουμε σε μια διαφορετική διαχείριση».

Κατά τον Ερσαν Σανέρ πλέον η ομοσπονδία δεν μπορεί να συζητηθεί ως λύση. Το μόνο που μπορεί να συζητηθεί είναι η λύση δύο κρατών, την οποία από κοινού με την Τουρκία θα δουν πώς μπορούν να υπερασπιστούν.