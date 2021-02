Οικονομία

Χατζηδάκης: Έρχεται οικονομική στήριξη για τους επιστήμονες

Τι είπε ο υπουργός Εργασίας στην τηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Στην ανάγκη επιδότησης της απασχόλησης και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ως μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας, για το επόμενο διάστημα, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης στη χθεσινή ενημερωτική τηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν μέλη της διοίκησης και εκπρόσωποι επαγγελματικών κλάδων.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη αλλαγής του εργατικού δικαίου, το οποίο όπως εξήγησε πρέπει να εκσυγχρονιστεί και προανήγγειλε ρύθμιση για την τηλεργασία. Απαντώντας σε θέματα που του τέθηκαν στη συζήτηση, είπε ότι το θέμα της επέκτασης της ενίσχυσης επαγγελματιών μέσω της καταβολής των 534 ευρώ είναι κάτι που προβληματίζει το υπουργείο Εργασίας και θα υπάρξει σχετική συζήτηση με το υπουργείο Οικονομικών, ενώ αναγνώρισε ότι εστίαση και τουρισμός έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της πανδημίας. Πάντως, όπως ανέφερε, αναμένεται οικονομική στήριξη για τους επιστήμονες.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε την πρόθεση του να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους και δεσμεύθηκε ότι θα γίνει άμεσα μεγάλη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς εκφράστηκαν παράπονα από τους συμμετέχοντες για ελλιπή εξυπηρέτηση και πρόβλημα στην επικοινωνία.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επανέλαβε την πρόταση για «κούρεμα» οφειλών που υπάρχουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ τόνισε την ανάγκη περαιτέρω μείωσης των εργοδοτικών εισφορών. «Η Ελλάδα παραμένει πολύ ψηλά στο θέμα του ύψους του μη μισθολογικού κόστους και θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να μειωθεί κι άλλο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των εισφορών και η σημερινή αρνητική συγκυρία κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο τους», υπογράμμισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ενώ μεταξύ των θεμάτων που έθεσε προς τον κ. Χατζηδάκη ήταν η περαιτέρω στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, η επιδότηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, η θεσμοθέτηση της τηλεργασίας, οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και η επίλυση του προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων.