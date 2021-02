Κοινωνία

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Βρέθηκαν τα συντρίμμια

Τα πρώτα στοιχεία για το αγνοούμενο αεροσκάφος.

Εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης από κυνηγό που διέκρινε από μακριά, στην περιοχή Δίκορφο, στα Ιωάννινα, τα συντρίμμια του αγνοούμενου αεροσκάφους.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις του Στρατού, της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να επιχειρήσουν και να προσεγγίσουν το σημείο.

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί την Κυριακή και σε αυτό επέβαινε ένας 32χρονος άνδρας πιλότος, ο οποίος πραγματοποιούσε την τελευταία πτήση του πριν από το πτυχίο του.

Ο άνδρας, ιρακινής υπηκοότητας που τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στην Κοζάνη, έφυγε το πρωί της Κυριακής από την Κοζάνη με προορισμό τα Ιωάννινα, χωρίς πλάνο προσγείωσης, αλλά με σκοπό να επιστρέψει στην Κοζάνη.

Μετά τις 12 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, που έδωσε το τελευταίο του στίγμα, χάθηκε από τα ραντάρ και ξεκίνησαν οι έρευνες για την ανεύρεσή του.

Οι κακές καιρικές συνθήκες, με βροχή και πυκνή ομίχλη, στην περιοχή του Ζαγορίου δεν είχαν αποτέλεσμα μέχρι χθες.