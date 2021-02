Πολιτική

Νίκη Κεραμέως: Πέταξαν τρικάκια στο γραφείο της

Τρικάκια με απειλητικό περιεχόμενο. Καταδίκη απο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Άγνωστοι πεταξαν τρικάκια -που περιείχαν απειλητικό περιεχόμενο- στο πολιτικό γραφείο της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

«Παρέμβαση» απόψε στο πολιτικό μου γραφείο ...από εκείνους που υπερασπίζονται την παραβατικότητα στα Πανεπιστήμια, την ανεξέλεγκτη είσοδο και την «αιωνιότητα» στη φοίτηση. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για το Πανεπιστήμιο που αξίζει στα παιδιά μας, έγραψε στο Twitter, η υπουργός Παιδείας.

Σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης τόνισε για την επίθεση στο γραφείο της Νίκης Κεραμέως: «Τραμπούκοι πέταξαν τρικάκια με απειλητικό περιεχόμενο σήμερα στο πολιτικό γραφείο της Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Αν νομίζουν ότι με αυτό το λόγο θα φοβίσουν την Υπουργό και την κυβέρνηση, ώστε να μην προχωρήσουν οι αλλαγές στα ΑΕΙ κάνουν λάθος.

Η βία δεν έχει θέση ούτε στα Πανεπιστήμια, ούτε στην κοινωνία. Τα ΑΕΙ είναι χώροι γνώσης και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών κι όχι χώροι ανομίας και τραμπουκισμών. Οι αλλαγές θα προχωρήσουν γιατί αυτό απαιτεί η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών, των καθηγητών και της κοινωνίας».