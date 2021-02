Κοινωνία

Μητέρα στον ΑΝΤ1: βίαζαν συστηματικά τον γιο μου στα 12 του χρόνια (βίντεο)

Σοκάρει η υπόθεση βιασμού ανήλικου αγοριού από φιλικό πρόσωπο της οικογένειας. Τι λέει η μητέρα του και ο δικηγόρος τους στον ΑΝΤ1.

Ο Κώστας Καπελάκης, δικηγόρος υπεράσπισης θύματος σεξουαλική κακοποίησης, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μια συγκλονιστική υπόθεση βιασμού.

Θύμα ένα 12χρονο αγόρι που σήμερα είναι 31 ετών. Το θύμα υπέστη σεξουαλική κακοποίηση κατ’ εξακολούθηση από άτομο που ανήκει στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον.

Στα 18 διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή κι ανέπτυξε παραβατική συμπεριφορά εναντίον ηλικιωμένης. Στην απολογία του, αναφέρει για πρώτη φορά την κακοποίηση που υπέστη στα 13 του χρόνια κι άρχισε να ερευνάται η υπόθεση. Τελικά, ο θύτης, 60 ετών σήμερα, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια αμετάκλητα.

Η μητέρα του θύματος τόνισε στον ΑΝΤ1: "Ο βιαστής κατέστρεψε τη ζωή του γιου μου. Δεν θα ησύχαζα εάν δεν καταδικαζόταν".