Οικονομία

Άννα Διαμαντοπούλου: στην τελική τετράδα για τη θέση του ΓΓ του ΟΟΣΑ

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα διεκδικεί την ηγεσία ενός τόσο σημαντικού διεθνούς οργανισμού.

Στην τελική τετράδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του επόμενου Γ.Γ. του Ο.Ο.Σ.Α. βρίσκεται από χθες η Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς ολοκληρώθηκε και ο τρίτος γύρος αξιολόγησης που είχε ως αποτέλεσμα την απόσυρση μίας πολύ σοβαρής υποψηφιότητας, του Δανού νυν αναπληρωτή Γ.Γ. του Οργανισμού, Ul.Knudsen.

Με δεδομένο ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα διεκδικεί την ηγεσία ενός τόσο σημαντικού διεθνούς οργανισμού, η δυναμική της υποψηφιότητας της κ. Διαμαντοπούλου είναι εντυπωσιακή. Η άψογη παρουσία σε τηλε-ακροάσεις, η υποδειγματική δουλειά σε οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, καθώς και η πολύπλευρη υποστήριξη του πρωθυπουργού Κ.Μητσοτάκη, του υπουργού Εξωτερικών Ν.Δένδια, του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ Γ. Πρεβελάκη, του επικεφαλής του Επιτελείου προώθησης της Ελληνικής υποψηφιότητας, πρέσβυ Δημήτρη Αζεμόπουλου αλλά και του συνόλου της ελληνικής διπλωματίας, κατέστησαν την ελληνική υποψηφιότητα την μεγάλη έκπληξη της διαδικασίας.

Πλέον όλα είναι ανοιχτά για την τελική επιλογή που θα ολοκληρωθεί στις 5 Μαρτίου, όπου εκτός της κυρίας Διαμαντοπούλου, συμμέτεχουν η πρώην επίσης Ευρωπαία επίτροπος, από τη Σουηδία, C.Malmstrom, ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας, Μ.Cormann και ο Ελβετός αντιπρόεδρος της Blackrock, P.Hildebrand.