Life

Φιλιππίδης: Εγκαταλείπει την Αθήνα; (βίντεο)

Οι φήμες θέλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά τις επώνυμες καταγγελίες συναδέλφων του για παρενόχλησηn και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε να μετακομίζει στα Ιωάννινα.