Κοινωνία

Αποκλειστικές εικόνες από το τροχαίο με την “κλούβα” που μετέφερε την Πόλα Ρούπα (βίντεο)

Η πομπή των οχημάτων της Αστυνομίας, που μετέφερε την καταδικασμένη για τρομοκρατία, ενεπλάκη σε ατύχημα, στον Κηφισό.



Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Κηφισό, στο ύψους της Πέτρου Ράλλη.

"Κλούβα" της αστυνομίας, που μετέφερε την καταδικασμένη για τρομοκρατία, Πόλα Ρούπα, συγκρούσθηκε με ένα περιπολικό και τέσσερα ΙΧ.

Από το τροχαίο, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άνθρωποι και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Προκλήθηκε και κυκλοφοριακό κομφούζιο.