Πολιτισμός

Πέθανε ο Τσικ Κορία

Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της τζαζ. Η ανακοίνωση στη σελίδα του.

Ο θρύλος της αμερικανικής τζαζ, Τσικ Κορία πέθανε στις 9 Φεβρουαρίου από μια σπάνια μορφή καρκίνου σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook.

"Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα στο ταξίδι μου, και βοήθησαν να κρατηθεί λαμπερή η φλόγα της μουσικής", έγραψε ο Κορία σε ένα μήνυμα που συντάχθηκε πριν τον θάνατό του, σύμφωνα με την ανακοίνωση που ετοίμασε η ομάδα του.

"Είναι η ελπίδα μου όσοι έχουν μια αμυδρή επιθυμία να παίξουν, να γράψουν, να κάνουν μια παράσταση, να το κάνουν. Αν όχι για τους εαυτούς σας, τότε για εμάς τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο επειδή ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους καλλιτέχνες, αλλά επειδή είναι απλά πολύ διασκεδαστικό", πρόσθεσε.