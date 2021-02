Κόσμος

Αφγανιστάν: φονική επίθεση σε αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η επίθεση έγινε από Ταλιμπάν.

Πέντε μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την οποία συνόδευαν στην επαρχία της Καμπούλ, επεισόδιο που προστίθεται στο κύμα βίας που σαρώνει τη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αποστολής του ΟΗΕ.

Η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του προσωπικού της δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που διαπράχθηκε στη Σουρόμπι, περιοχή όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη, κοντά στην αφγανική πρωτεύουσα, πάνω στον δρόμο που συνδέει την Καμπούλ με την Τζαλαλάμπαντ.

«Η οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν θρηνεί την απώλεια πέντε μελών της αφγανικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Προστασίας σε συμβάν που σημειώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες Πέμπτη) στην περιοχή Σουρόμπι», ανέφερε η αποστολή μέσω Twitter (@UNAMAnews), αναφερόμενη σε μια μονάδα του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών που φυλάσσει το προσωπικό του ΟΗΕ, ξένες πρεσβείες και σημαντικά πρόσωπα.

«Κανένα μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ δεν τραυματίστηκε και κανένα όχημα δεν υπέστη ζημιά στη διάρκεια της επίθεσης, η οποία έπληξε όχημα της ΔΥΠ που συνόδευε την αυτοκινητοπομπή του ΟΗΕ», διευκρινίζεται στο tweet.

Δεν είναι σαφές ως εδώ ποιοι επιτέθηκαν, ούτε εάν είχαν στόχο τον ΟΗΕ ή τις δυνάμεις ασφαλείας. Στη χώρα δρουν τόσο οι ισλαμιστές αντάρτες του κινήματος των Ταλιμπάν, όσο και τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Το υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι η ενέργεια έγινε από τους Ταλιμπάν, σύμφωνα με στέλεχός του που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Ωστόσο εκπρόσωπος των ισλαμιστών ανταρτών αντέταξε πως δεν είχαν καμία σχέση με την επίθεση.

Η βία κλιμακώνεται στο Αφγανιστάν τους τελευταίους μήνες, παρά τις ειρηνευτικές συνομιλίες οι οποίες διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Κατάρ ανάμεσα στους Ταλιμπάν και την αφγανική κυβέρνηση.

Στις διαπραγματεύσεις δεν έχει επιτευχθεί μέχρι εδώ καμιά ουσιαστική πρόοδος, ενώ οι ισλαμιστές αντάρτες συνεχίζουν να εξαπολύουν καθημερινά επιθέσεις εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων, ειδικά στην επαρχία.

Η βία όμως έχει αναζωπυρωθεί και στην πρωτεύουσα Καμπούλ, όπου οι στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαστικών, πολιτικών προσωπικοτήτων είναι ολοένα συχνότερες.

Εξάλλου χθες άγνωστοι πυροβόλησαν και τραυμάτισαν δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Pajhwok στην επαρχία Φαριάμπ (βόρεια).