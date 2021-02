Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test της Παρασκευής για τη διασπορά του ιού

Περισσότεροι από 6.000 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 49 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη την επικράτεια. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 49 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 6.386 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 60 κρούσματα (0,94%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Πραγματοποιήθηκαν 495 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,21%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημητρίου

Πραγματοποιήθηκαν 728 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (1,37%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας

Πραγματοποιήθηκαν 437 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,06%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Super Market Σκλαβενίτης Άνω Λιόσια

Πραγματοποιήθηκαν 227 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,88%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Ερμούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Γιαννιτσοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,16%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κορώνη

Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μεθώνη

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά

Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Ανάληψης, Ρόδος

Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Κρεμαστής

Πραγματοποιήθηκαν 135 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Δημαρχείο Ζίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Μακρυγιαλός

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,54%). Αφορά σε γυναίκα 77 ετών.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη

Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,09%). Αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Φωκίδας: Γαλαξίδι

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δράμα

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Αρμενοχώρι

Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν 311 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,93%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Άρτα

Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρπάθου: Δημαρχείο Καρπάθου

Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Αραβήσσου

Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Κρύα Βρύσα

Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Καστανιές Ορεστιάδας

Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Σουφλί

Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (5,97%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη

Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

Πραγματοποιήθηκαν 298 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας

Πραγματοποιήθηκαν 193 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,52%). Αφορά σε γυναίκα 50 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Παλαμά

Πραγματοποιήθηκαν 58 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Ερυμάνθεια

Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,19%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Διακοπτό

Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Ακράτα

Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,86%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Γρεβενών: Κοινότητα Φελλιού

Πραγματοποιήθηκαν 33 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Καρπερού

Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Γρεβενών: Πλατεία Δεσκάτης

Πραγματοποιήθηκαν 51 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Χαλκίδα

Πραγματοποιήθηκαν 212 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,36%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος

Πραγματοποιήθηκαν 111 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: drive through Ναυπάκτου

Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο

Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα

Πραγματοποιήθηκαν 20 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΑΤΑ Λάρισας

Πραγματοποιήθηκαν 190 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,53%). Αφορά σε γυναίκα 40 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Αγιά

Πραγματοποιήθηκαν 131 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,76%). Αφορά σε γυναίκα 59 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λουτρά Υπάτης

Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λειανοκλάδι

Πραγματοποιήθηκαν 114 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Πλατεία Λιαπάδων

Πραγματοποιήθηκαν 240 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,25%). Αφορούν σε 1 αγόρι και 2 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 13 έτη.

ΠΕ Κω: Κως

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Ναύπλιο

Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.