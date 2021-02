Υγεία - Περιβάλλον

Θεραπευτική Ιππασία: ειδικοί και ωφελούμενοι μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λένε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ιπποθεραπευτές, αλλά ένας 26χρονος που επί χρόνια ακολουθεί την μέθοδο, για τα πλεονεκτήματα της επαφής με τα άλογα.