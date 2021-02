Κοινωνία

Συμπλοκές αρνητών του κορονοϊού και της Αστυνομίας (εικόνες)

Ευρεία χρήση χημικών και προσαγωγές απο τις αστυνομικές δυνάμεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πεδίο "μάχης" το Σύνταγμα και οι γύρω δρόμοι, το απόγευμα της Κυριακής. Αρνητές του κορονοϊου "ήρθαν στα χέρια" με αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, περίπου 600 άτομα συγκεντρώθηκαν, μέσω διαδικτυακού καλέσματος, στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν.

Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους άρχισαν ξαφνικά να πετούν διάφορα αντικείμενα σε αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με δακρυγόνα και χημικά προκειμένου να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε και σε περισσότερες από δέκα προσαγωγές.

Ένταση και στη Θεσσαλονίκη με περιορισμένη χρήση κροτίδων κρότου λάμψης από την ΕΛ.ΑΣ. στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του lockdown μπροστά στο Λευκό Πύργο

Όλα ξεκίνησαν όταν τα άτομα βγήκαν από το πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, αναποδογυρίζοντας κάδους απορριμμάτων, πετώντας αντικείμενα, πέτρες, φωτοβολίδες αλλά και… χιονόμπαλες.

