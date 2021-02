Πολιτική

Ταραντίλης: Διευρύνονται τα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και άνεργους (βίντεο)

Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κακοκαιρία, τόνισε. Τι είπε για τους εμβολιασμούς.

«Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κακοκαιρία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Πραγματοποιούνται αλλεπάλληλες συσκέψεις και αναπτύσσονται όλες αυτές οι αναγκαίες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων επισημαίνοντας. «Καθώς οι περιορισμοί οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων συνεχίζονται η κυβέρνηση διευρύνει τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων.

Στα 5,9 δισ. ευρώ το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης το πρώτο τρίμηνο του έτους

Εξειδικεύοντας, στη συνέχεια τα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων, ο κ. Ταραντίλης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι:

Παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 η περίοδος αναστολής είσπραξης για βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές που δεν είναι σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης έως την 30η Απριλίου. Οι οφειλές αυτές, μετά τη λήξη της νέας παράτασης, θα μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής, το οποίο προβλέπει επιλογή μεταξύ 24 άτοκων δόσεων ή 48 δόσεων με επιτόκιο ύψους 2,5%.

Αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του Φεβρουαρίου ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών για τις άμεσα πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης.

Παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου οι πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στις οποίες είχε δοθεί παράταση πληρωμής μέχρι την 30η Απρίλιου 2021. Η αποπληρωμή τους θα γίνει είτε με 24 άτοκες δόσεις είτε με 48 δόσεις με επιτόκιο ύψους 2,5%. Για τις ήδη ρυθμισμένες οφειλές των επιχειρήσεων, συνεχίζονται οι μηνιαίες παρατάσεις στην καταβολή τους.

Δρομολογήθηκε ο 6ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής που αφορά την απώλεια τζίρου του Ιανουαρίου και προετοιμάζεται 7ος κύκλος, που θα αφορά την απώλεια τζίρου ολόκληρου του 1ου τριμήνου. Και στους δυο αυτούς κύκλους θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα ποσά για την εστίαση και τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή εντός Φεβρουαρίου, ενώ το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία βρίσκεται σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τις μεταφορές. Οι ιδιώτες εκμισθωτές θα αποζημιωθούν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με το 80% και οι ιδιοκτήτες-νομικά πρόσωπα με το 60% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος.

Παρατείνεται για όλο το 1ο τρίμηνο, η μείωση ενοικίου κατά 40% στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους, στην πρώτη κατοικία των εργαζομένων που η σύμβασή τους βρίσκεται σε αναστολή καθώς και στη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους.

Παρατείνεται η μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. στο τουριστικό πακέτο έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και η μείωση στον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τις μεταφορές, τους κινηματογράφους και τις θεατρικές παραστάσεις έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

Παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας στους αυτοτελώς απασχολούμενους, που έληξε ή θα λήξει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Παρέχεται αποζημίωση ειδικού σκοπού 400 ευρώ, προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο στους ανέργους του τουρισμού-επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης.

Επεκτείνεται για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού.

Καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

Επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως την 31η Μαρτίου 2021.

Καλύπτονται οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021 στα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας, τα οποία κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Διατίθεται άμεσα οικονομική ενίσχυση θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, χώρων συναυλιών και παραστάσεων, 14 εκατ. ευρώ για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Διατίθενται επιπλέον 12 εκατ. ευρώ -γεγονός που ανεβάζει το συνολικό πακέτο στα 67 εκατ. ευρώ- για τη στήριξης της ακτοπλοΐας. Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη των ναυτικών και των εργαζόμενων στον κλάδο με σειρά μέτρων, που συνολικά προσεγγίζουν τα 15 εκ. ευρώ».

Επιταχύνεται ο ρυθμός των εμβολιασμών

Αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επιδημιολογική κατάσταση και τους εμβολιασμούς επισημαίνοντας πως «η Ελλάδα -όπως ξεκάθαρα φαίνεται και στους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) - εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Κι αυτό παρά την αύξηση κρουσμάτων που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα - κυρίως στην Αττική και όχι μόνο - γεγονός που οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση της λήψης πρόσθετων μέτρων στις περιοχές αυτές.

Διαπιστώνεται ταυτόχρονα, ότι η νοσηρότητα είναι αυξημένη στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 20 και 60 ετών, δηλαδή στους συμπολίτες μας με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Γι' αυτό ακριβώς, εντείνονται οι έλεγχοι στις μετακινήσεις και στους χώρους εργασίας».

Όπως τόνισε: «τις επόμενες ημέρες ανοίγει η πλατφόρμα στο ergasia.testing.gov.gr στην οποία οι επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, θα μπορούν να δηλώνουν τους εργαζομένους τους για να κάνουν -εφόσον το επιθυμούν-δωρεάν rapid test μέχρι και 2 φορές το μήνα.

Οφείλουμε, ωστόσο, όλες και όλοι -παρά τη μεγάλη κούραση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά- να συνεχίσουμε την προσπάθεια για να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στο τέλος αυτού του αγώνα.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε την άμυνα παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, και την ίδια ώρα εντείνουμε την αντεπίθεση με την επιχείρηση «Ελευθερία» για τους εμβολιασμούς.

Έχουμε ήδη σπάσει το φράγμα των 500.000 εμβολιασμών και επιταχύνουμε τους ρυθμούς».

Ο κ. Ταραντίλης πρόσθεσε επίσης πως «από σήμερα ξεκινούν και οι εμβολιασμοί για τους συμπολίτες μας ηλικίας 60 έως 64 ετών με το εμβόλιο της AstraΖeneca.

Επίσης, από σήμερα λειτουργούν τμήματα των δύο mega εμβολιαστικών κέντρων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με άμεση δυνατότητα 2.400 και 1.000 ημερήσιων εμβολιασμών αντίστοιχα, και πολύ περισσότερων στην πορεία.

Έχουμε - όπως τόνισε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι - τη δυνατότητα να επιταχύνουμε τη διαδικασία των εμβολιασμών με τη συνεργασία όλων των κυβερνητικών δομών αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε: «Στόχος μας είναι να εμβολιάζονται οι πολίτες με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, γρήγορα και με ασφάλεια».