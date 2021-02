Κοινωνία

“Μήδεια”: κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική

Ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Με Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για σήμερα 16.2.2021 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την αναστολή εργασιών εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα, καθώς επίσης και οι υποθέσεις που χρήζουν άμεσου χειρισμού λόγω επείγοντος χαρακτήρα.