“Παράθυρο” για σταδιακό άνοιγμα της αγοράς τον Μάρτιο

Μέσα στην εβδομάδα «κλειδώνουν» οι ημερομηνίες για λιανεμπόριο και σχολεία.

Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας τον Μάρτιο -αρχής γενομένης από το λιανεμπόριο- αποτελεί βασικό κυβερνητικό στόχο, με τις ημερομηνίες... επιστροφής στην κανονικότητα να κλειδώνουν μέσα στην εβδομάδα. Η σταθεροποίηση των κρουσμάτων του κορονοϊού ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, με δεδομένο πως δεν μπορεί να παραταθεί για μεγάλο διάστημα το «κλείσιμο» οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου, ένας μήνας σκληρού lockdown κοστίζει στο σύνολο της οικονομίας περίπου 2,5 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικά για το λιανεμπόριο, «λουκέτο» 30 ημερών εκτιμάται πως μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες 1,4 δισ. ευρώ.

Αρχή από το λιανεμπόριο, κλειστή η εστίαση

Την Τετάρτη θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση και θα συζητηθεί το πόσο σύντομα μπορεί να ανεβάσουν ρολά τα εμπορικά καταστήματα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η αρχή θα γίνει από το λιανεμπόριο, με την εστίαση σε αυτήν τη φάση να παραμένει κλειστή. Στην περίπτωση του λιανεμπορίου το βασικό σενάριο προβλέπει σε πρώτη φάση επιστροφή του click away στις αρχές Μαρτίου (ενδεχομένως με ειδικό κωδικό SMS). Το click in shop θα εφαρμοστεί με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και συγκεκριμένο αριθμό πελατών ανάλογα με τα τετραγωνικά ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός (κάτι ανάλογο γίνεται στα σούπερ μάρκετ).

Δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν στην οικονομική κανονικότητα: η πορεία των κρουσμάτων, αλλά και οι αντοχές του συστήματος υγείας. Από τα επιδημιολογικά δεδομένα των επόμενων ημερών θα κριθεί το κατά πόσο την επόμενη Δευτέρα μπορεί να γίνει ένα σημαντικό βήμα «ανοίγματος». Τη σταθεροποίηση των κρουσμάτων κορονοϊού περιμένουν στην κυβέρνηση, ώστε από την 1η Μαρτίου, με τις οδηγίες των λοιμωξιολόγων, να υπάρξει σταδιακό άνοιγμα δραστηριοτήτων, με πρώτα το λιανεμπόριο και τα σχολεία.

Σχετική αναφορά έκανε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας παράλληλα πως θα υπάρξουν μέτρα που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. «Μέτρα - γέφυρα τα οποία θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα» υπογράμμισε. Στην επόμενη ημέρα αναφέρθηκε σε χαιρετισμό που απηύθυνε σε διαδικτυακή εκδήλωση για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «λίγο απέχουμε από την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης, από την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επανέναρξη της κοινωνικής μας δραστηριότητας. Ο τόπος θα επανέλθει σύντομα σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και η Ήπειρος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη προς όφελος όλης της χώρας».

Κοντά στις 700.000 οι εμβολιασμοί

Δεδομένο είναι πως όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί στις μεγαλύτερες ηλικίες θα μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας και σταδιακά θα μπορέσει να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, προσεγγίζει τις 700.000 ο αριθμός των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί. Πάντως, η οικονομία δεν μπορεί να συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα να παραμένει κλειστή, καθώς το τίμημα είναι μεγάλο.

Χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δεν έκρυψε την αγωνία του για το πόσο τελικά θα κρατήσει το τελευταίο lockdown, «ώστε ταυτόχρονα με την έξοδο από την πανδημία να έχουμε δημοσιονομικά που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη».

Σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση επεκτείνει μια σειρά μέτρων -όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, οι αναστολές συμβάσεων κ.ά.- για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Σχεδιασμός γίνεται ήδη για την επόμενη μέρα με στοχευμένες δράσεις (π.χ. αναστολές) σε κλάδους που συνεχίζουν να πλήττονται, ειδικά προγράμματα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης με έμφαση στις «πράσινες» δράσεις.

