Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - AstraZeneca: Λιγότερα από τα μισά εμβόλια στην ΕΕ

Αποκαλυπτικός ήταν Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Reuters, σχετικά με τις δεσμεύσεις της εταιρείας και το τεράστιο έλλειμμα στις παραδόσεις εμβολίων.

Η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca αναμένεται ότι θα παραδώσει στην ΕΕ λιγότερα από τα μισά εμβόλια για την COVID-19 απ’ όσα έχει δεσμευτεί, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ανέφερε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Αυτό το προβλεπόμενο έλλειμμα, το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι τώρα, έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη μείωση των παραδόσεων κατά το πρώτο τρίμηνο και ενδέχεται να πλήξει τις προσδοκίες της ΕΕ ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού.

Ο αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος συμμετέχει άμεσα σε συνομιλίες με την αγγλοσουηδική φαρμακοβιομηχανία, είπε ότι η εταιρεία ανέφερε στην Ένωση, κατά τη διάρκεια εσωτερικών συναντήσεων, ότι «θα παραδώσει λιγότερες από 90 εκατομμύρια δόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο» του έτους.

Το συμβόλαιο της AstraZeneca με την ΕΕ, το οποίο διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, αναφέρει ότι η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει 180 εκατομμύρια δόσεις στις 27 χώρες κατά το δεύτερο τρίμηνο.

«Επειδή εργαζόμαστε απίστευτα σκληρά για να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μας στην ΕΕ και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μας, ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να φέρουμε τις παραδόσεις μας πιο κοντά στη συμφωνία προαγοράς», είπε ένας εκπρόσωπος της AstraZeneca, αποφεύγοντας να σχολιάσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συντονίζει τις συνομιλίες με τους παρασκευαστές εμβολίων, απέφυγε επίσης να σχολιάσει.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του, επιβεβαίωσε ότι η AstraZeneca σχεδίαζε να παραδώσει γύρω στα 40 εκατομμύρια δόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο, δηλαδή λιγότερες από τις μισές από τις 90 εκατομμύρια που υποτίθεται ότι θα παρέδιδε. Τον Ιανουάριο η εταιρεία προειδοποίησε την ΕΕ ότι δεν θα τηρούσε τη δέσμευσή της για το πρώτο τρίμηνο, λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα παραγωγής. Επρόκειτο επίσης να παραδώσει 30 εκατομμύρια δόσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, αλλά αυτό δεν έγινε αφού το εμβόλιο δεν είχε ακόμη εγκριθεί από την ΕΕ.

Έτσι, η συνολική προσφορά της AstraZeneca στην ΕΕ ενδέχεται να είναι γύρω στα 130 εκατομμύρια δόσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου, πολύ μικρότερη από τα 300 εκατομμύρια που είχε δεσμευτεί να παραδώσει μέχρι τότε.

Η ΕΕ αντιμετώπισε επίσης καθυστερήσεις στις παραδόσεις των εμβολίων των Pfizer/BioNTech και Moderna. Μέχρι σήμερα, αυτά είναι τα μοναδικά εμβόλια που έχουν λάβει άδεια από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Ορισμένες χώρες, όπως η Ουγγαρία, χρησιμοποιούν εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα και τη Ρωσία.