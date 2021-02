Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: στον ανακριτή για δεύτερη προθεσμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είναι πιθανό αντί για σήμερα η απολογία να δοθεί την Πέμπτη. Ο κ. Κούγιας κάνει λόγο για αναξιόπιστους μάρτυρες και “επαγγελματίες ομοφυλόφιλους”. Νέες αποκαλύψεις στο "φως".

Αυτοπροσώπως θα ζητήσει σήμερα ο Δημήτρης Λιγνάδης την μετάθεση της προγραμματισμένης απολογίας του για την Πέμπτη.

Ο κατηγορούμενος καλλιτέχνης, που κρατείται στην ΓΑΔΑ, θα οδηγηθεί το πρωί στο γραφείο της 19ης Τακτικής Ανακρίτριας με τον συνήγορο του Αλέξη Κούγια που ανέλαβε τη Δευτέρα την υπεράσπιση του, προκειμένου να ζητήσει προθεσμία μίας ημέρας για την απολογία του, ώστε να ενημερωθεί για τη δικογραφία και να συγκροτήσει με τον νεοδιορισθέντα συνήγορο του, την υπερασπιστική του άμυνα.

Έτσι είναι πιθανό αντί για σήμερα η απολογία να δοθεί την Πέμπτη, οπότε λήγει και το όριο των πέντε ημερών από την σύλληψη, για την έκδοση απόφασης ως προς την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου.

Στην Εισαγγελία θα μεταβούν σήμερα και οι συνήγοροι του 35χρονου που πρώτος κατήγγειλε με συνέντευξή του ότι βιάστηκε, σε ηλικία 19 ετών από τον κατηγορούμενο Δημήτρη Λιγνάδη. Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων του 35χρονου Νίκου Σ., Γεωργίας Παλαιολόγου και Πατρίκιου Πατρικουνάκου, κατέθεσαν καταγγελία του εντολέα τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Ενώπιον του Εισαγγελέα προσέρχεται σήμερα και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ηθοποιών Πασχάλης Τσαρούχας που κλήθηκε να καταθέσει για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας εντός του θεατρικού χώρου που έχουν καταγγελθεί. Ανάμεσα στους φακέλους που αναμένεται να παραδοθούν θα είναι και κάποιοι που αφορούν την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη που εκκρεμεί η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο κ. Κούγιας, που παραμένει πλέον μόνος στην υπεράσπιση του καλλιτέχνη, αφού τη Δευτέρα αργά το βράδυ ο αρχικά διορισθείς συνήγορος κ. Νίκος Γεωργουλέας ανακοίνωσε ότι λύθηκε η συνεργασία του με τον κατηγορούμενο, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε λόγο για νομικές παραβάσεις, παραλείψεις και προκατάληψη στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. "Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι παίζεται κάτι πολύ μεγάλο” πρόσθεσε.

Χθες, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, κληθείς να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο “επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι”, που χρησιμοποίησε και σε μακροσκελή ανακοίνωση του για τη δικογραφία που πήρε στα χέρια του, είπε πως είναι «εκείνοι που έχουν επιλέξει ως στάση ζωής να μην έχουν καμία εργασία, παρά μόνο πηγαίνουν σε σπίτια ομοφυλόφιλων και κάνουν έρωτα».

Την ίδια ώρα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο Λιγνάδη, καθώς νέες καταγγελίες θυμάτων και μαρτυρίες διευρύνουν το πλαίσιο της δικαστικής έρευνας στον καλλιτεχνικό χώρο. Ενδεικτική είναι η κατάθεση μιας 40χρονης ηθοποιού, που διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο από το 2000 μέχρι το 2016. Η 40χρονη στην κατάθεσή της, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του, αποκαλύπτει ιδιαίτερες στιγμές με τον 57χρονο ηθοποιό το 2007: “O Λιγνάδης στο δωμάτιο όπου γδύθηκε μου ζήτησε να κάνουμε έρωτα αλλά για να ολοκληρώσει έπρεπε να συμμετέχει και ο νεαρός που ήταν έξω στο σαλόνι. Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός μου απάντησε κάτσε να ενημερώσω τον νεαρό. Βγήκε έξω γυμνός, δεν ξέρω τι είπε στον νεαρό και εν τω μεταξύ εγώ ντύθηκα και έφυγα”.