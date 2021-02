Οικονομία

Μηδενικά ενοίκια: Μέσα Μαρτίου οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Όλη η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αποζημιωθούν από το κράτος οι ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν εισπράξει ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Στις 15 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μηδενικά ενοίκια του Ιανουαρίου του 2021 τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονικη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα.

Όλη η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αποζημιωθούν από το κράτος οι ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν εισπράξει ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, καθορίζεται με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο αναπληρωής υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο αρμόδιος υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Όπως προβλέπεται στην απόφαση, η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους θα ξεκινάει δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Covid και θα ολοκληρώνεται εντός 30 ημέρων.

Υπενθυμίζεται ότι από την καταβολή ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο αλλά και Μάρτιο, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις της εστίασης, το λιανεμπόριο, επιχειρήσεις του πολιτισμού (θέατρα, κινηματογράφοι), κομμωτήρια, γυμναστήρια, επιχειρήσεις του αθλητισμού, του τουρισμού όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση:

Οι ιδιοκτήτες - φυσικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν για το 80% του μηνιαίου μισθώματος και τα νομικά πρόσωπα για το 60% του μισθώματος.

H αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι:

Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ' επιταγή. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου. Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση Covid.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την δήλωση, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο 80% του μισθώματος είναι οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την δήλωση covid εντός 2 μηνών τη λήξη της.

Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, τότε:

Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.

Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του μισθώματος καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ' αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet .

Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός 30 ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με email για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης Covid, και ολοκληρώνεται εντός 30 ημέρων.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο 60% καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στο Taxisnet.