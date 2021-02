Κοινωνία

Λιγνάδης: Αίτηση ακυρότητας της διαδικασίας κατέθεσε ο Κούγιας

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του σκηνοθέτη, ο οποίος ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.

Για «χοντροκομμένη κατασκευή κατηγοριών» έκανε λόγο ο Αλέξης Κούγιας, βγαίνοντας από το γραφείο του Ανακριτική, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι βγήκαν από το γραφείο του ανακριτή, ο Δημήτρης Λιγνάδης και ο Αλέξης Κούγιας. Ο δικηγόρος του γνωστού ηθοποιού ο οποίος μεταφέρθηκε και πάλι στην ΓΑΔΑ όπου κρατείται κατέθεσαν αίτηση ακυρώσεως της προδικασίας όπως είπε ο κ. Κούγιας και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.

Ο κ. Κούγιας ο οποίος αποκάλυψε ότι οι δυο φερόμενοι ως παθόντες είναι Αιγύπτιοι, είπε ότι μαζί με τον κ. Λιγνάδη εμφανίστηκαν σήμερα στην ανακρίτρια για να ζητήσουν την ακύρωση της διαδικασίας καθώς όπως υποστηρίζουν ο εισαγγελέας περιόρισε το αποδεικτικό υλικό μόνο στην κατάθεση των παθόντων.

«Προκαλείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο φερόμενος ως δράστης δεν κληθεί προηγουμένως να λάβει αντίγραφα των καταγγελιών», είπε ο κ. Κούγιας.

Είπε ακόμα ότι είναι μια μικρή δικογραφία 10 φύλλων και οι δυο φερόμενοι ως παθόντες είναι Αιγύπτιοι. «Ο ένας καταγγέλλει τον κ. Λιγνάδη ότι είχαν μέρα παρά μέρα σεξουαλικές επαφές και μια ημέρα ο κ. Λιγνάδης τον εξανάγκασε να του κάνει πεολειχία μια ημέρα του Αυγούστου του 2010 και αυτό είναι δυο μήνες πριν συμπληρώσει τα 15 του χρόνια. Ο δεύτερος την περίοδο που καταγγέλλει την πράξη ήταν μια ημέρα πριν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια».

Στην Εισαγγελία μετέβησαν σήμερα και οι συνήγοροι του 35χρονου που πρώτος κατήγγειλε με συνέντευξή του ότι βιάστηκε, σε ηλικία 19 ετών από τον κατηγορούμενο Δημήτρη Λιγνάδη. Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων του 35χρονου Νίκου Σ., Γεωργίας Παλαιολόγου και Πατρίκιου Πατρικουνάκου, κατέθεσαν καταγγελία του εντολέα τους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.

Ενώπιον του Εισαγγελέα προσήλθε νωρίτερα και ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ηθοποιών Πασχάλης Τσαρούχας που κλήθηκε να καταθέσει για τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας εντός του θεατρικού χώρου που έχουν καταγγελθεί. Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του εισαγγελικού γραφείο, ο ηθοποιός τόνισε «το ειδικό χαρακτηριστικό» που έχουν οι φάκελοι που προσκόμισε στην Δικαιοσύνη, εξηγώντας ότι είναι αποκλειστικά για υποθέσεις σεξουαλικής βίας.

Ο κ. Κούγιας, που παραμένει πλέον μόνος στην υπεράσπιση του καλλιτέχνη, αφού τη Δευτέρα αργά το βράδυ ο αρχικά διορισθείς συνήγορος κ. Νίκος Γεωργουλέας ανακοίνωσε ότι λύθηκε η συνεργασία του με τον κατηγορούμενο, σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε λόγο για νομικές παραβάσεις, παραλείψεις και προκατάληψη στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. "Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι παίζεται κάτι πολύ μεγάλο” πρόσθεσε. . "Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι παίζεται κάτι πολύ μεγάλο” πρόσθεσε.

Χθες, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, κληθείς να διευκρινίσει τι εννοεί με τον όρο “επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι”, που χρησιμοποίησε και σε μακροσκελή ανακοίνωση του για τη δικογραφία που πήρε στα χέρια του, είπε πως είναι «εκείνοι που έχουν επιλέξει ως στάση ζωής να μην έχουν καμία εργασία, παρά μόνο πηγαίνουν σε σπίτια ομοφυλόφιλων και κάνουν έρωτα».

Την ίδια ώρα, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο Λιγνάδη, καθώς νέες καταγγελίες θυμάτων και μαρτυρίες διευρύνουν το πλαίσιο της δικαστικής έρευνας στον καλλιτεχνικό χώρο. Ενδεικτική είναι η κατάθεση μιας 40χρονης ηθοποιού, που διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο από το 2000 μέχρι το 2016. Η 40χρονη στην κατάθεσή της, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του, αποκαλύπτει ιδιαίτερες στιγμές με τον 57χρονο ηθοποιό το 2007: “O Λιγνάδης στο δωμάτιο όπου γδύθηκε μου ζήτησε να κάνουμε έρωτα αλλά για να ολοκληρώσει έπρεπε να συμμετέχει και ο νεαρός που ήταν έξω στο σαλόνι. Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός μου απάντησε κάτσε να ενημερώσω τον νεαρό. Βγήκε έξω γυμνός, δεν ξέρω τι είπε στον νεαρό και εν τω μεταξύ εγώ ντύθηκα και έφυγα”.

Ο αδελφός του Δημήτρη Λιγνάδη, Γιάννης, ζήτησε με δήλωσή του στον ΑΝΤ1 να σεβαστούν όλοι την προσωπική και οικογενειακή του ζωή και να μην την παρενοχλούν καθ' οιονδήποτε τρόπο με φορτικές ενέργειες.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι πολιτικοί διαξιφισμοί για την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την Πέμπτη στη Βουλή. Για φάουλ της σε όλα τα επίπεδα, έκανε λόγο η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, μιλώντας για την υπόθεση Λιγνάδη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. “Κάκιστα σχολίασε την υπόθεση Λιγνάδη και είπε ότι είναι επικίνδυνος, από τη στιγμή που το θέμα έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης. Ήταν μεγάλο φάουλ” είπε χαρακτηριστικά.