Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ: Δεν έκαναν την μεγάλη ανατροπή οι “ερυθρόλευκοι”

Η μεγάλη αντεπίθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, που γύρισε από το -25... δεν ολοκληρώθηκε.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -25, μεταμορφώθηκε από «σάκος του μποξ» σε... πυγμάχο με τον Σακίελ ΜακΚίσικ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 24 πόντους, αλλά στο τέλος ηττήθηκε με 74-75 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, στο ΣΕΦ, για την 26η αγωνιστική. Οι «ερυθρόλευκοι» θύμισαν το... έπος του τελικού της Κωνσταντινούπολης το 2012, αλλά αυτή τη φορά η ανατροπή δεν ολοκληρώθηκε με πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη. Ο διεθνής πάουερ φόργουορντ του Ολυμπιακού αστόχησε στη βολή μετά το γκολ φάουλ που σημείωσε στα 12,5'' και εν συνεχεία στο τρίποντο... αλά πεταχτάρι στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Οι όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού για πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague εξανεμίστηκαν. Μόνος διψήφιος πλην του ΜακΚίσικ, ο Σάσα Βεζένκοφ (14π.) για τους «ερυθρόλευκους». Αυτή ήταν η 6η διαδοχική ήττα της ομάδας του Πειραιά που υποχώρησε στο 11-15. Ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ όλων των εποχών στη Euroleague, Βασίλης Σπανούλης, κατέγραψε μία ακόμη επίδοση, φτάνοντας στον αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας τα 350 παιχνίδια στη διοργάνωση. Στον αγώνα, όμως είχε 5 πόντους με 1/7 τρίποντα. Η ΤΣΣΚΑ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από δύο ήττες (από Μπάγερν και Βαλένθια) κι ενώ το ματς με τον Παναθηναϊκό της 25ης αγωνιστικής αναβλήθηκε λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στις τάξεις των «πρασίνων». Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ανέβασε το ρεκόρ της στο 17 – 8 και παραμένει στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με αγώνα λιγότερο. Πρώτος σκόρερ της ρωσικής ομάδας ο Μάικ Τζέιμς, που με 2/3 βολές πριν την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού (μετά από φάουλ που υπέδειξαν στον Σπανούλη οι διαιτητές σε προσπάθεια για 3 τους Τζέιμς) «σφράγισε» τη νίκη για την «ρωσική αρκούδα». Ο Γιόχαν Βόιτμαν πέτυχε 14 πόντους, ενώ στο ντεμπούτο του στη Euroleague o Δανός Ίφε Λούντμπεργκ πέτυχε 13 πόντους. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τους τραυματίες Κώστα Παπανικολάου και Χασάν Μάρτιν στη σύνθεσή του, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τον νεοαποκτηθέντα σέντερ, Κώστα Κουφό. Χωρίς τους Ντάνιελ Χάκετ και Νίκολα Μιλουτίνοβ αγωνίστηκε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο αγώνας Με τους Σλούκα, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ και Έλις στην αρχική πεντάδα, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κακές επιλογές και λάθη. Από τα 4 πρώτα λάθη των «ερυθρόλευκων», τα 3 είχε κάνει ο Κώστας Σλούκας. Ο Βεζένκοφ «μάτωνε» στη διεκδίκηση της μπάλας, αλλά οι παίκτες του Μπαρτζώκα ήταν άστοχοι, συχνά... εκνευριστικά άστοχοι, ειδικά σε κάποιες φάσεις με πρωταγωνιστεί τον Έλις να... αστοχεί μόνος του κάτω από τη στεφάνη. Όταν οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη ζεστάθηκαν, η ΤΣΣΚΑ άρχισε να οικοδομεί διαφορά, κυρίως στο δεύτερο μισό, όταν ο Γερμανός Γιόχαν Βόιτμαν πήρε μπρος φτάνοντας τους 7 προσωπικούς πόντους για το 9-19. Με τρίποντο ο Μάικ Τζέιμς διαμόρφωσε το 9-22 για να ολοκληρωθεί η 1η περίοδος με σκορ 12-24, μετά από 3/3 βολές του Σλούκα και καλάθι του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Γιάνις Στρέλνιεκς. Χωρίς διάθεση και προσανατολισμό παρουσιάστηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και στη δεύτερη περίοδο. Με Σπανούλη, Τζένκινς και Χάρισον, Βεζένκοφ και τον Ζαν-Σαρλ, η ομάδα του Πειραιά δεν έδειξε κάτι διαφορετικό από το πρώτο δεκάλεπτο. Χαμηλή παραγωγικότητα απέναντι στην επιθετική άμυνα των Ρώσων και αδυναμία να μπει στη ρακέτα της ΤΣΣΚΑ, όπου καραδοκούσαν τα ψηλά κορμιά της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «ερυθρόλευκοι» αγκομαχούσαν, την ώρα που στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ, αλλά και στη διοργάνωση, ο Δανός Ίφε Λούντμπεργκ πέτυχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέχρι το ημίχρονο. Η διαφορά άγγιξε το +18 για την ΤΣΣΚΑ (21-39), τιμή που είχε και με την ολοκλήρωση του α΄ μέρους (26-44). Ο Ολυμπιακός τέλειωσε το πρώτο 20άλεπτο με 6/14 δίποντα, 3/18 τρίποντα, 5 ασίστ και 9 λάθη. Η ΤΣΣΚΑ, στον αντίποδα πήγε στα αποδυτήρια, με τη στατιστική της να γράφει 12/26 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 13 ασίστ και μόλις 3 λάθη. Η ΤΣΣΚΑ ξέφυγε και με +25 πόντους (26-51) δια χειρός Μάικ Τζέιμς, αλλά η αντίδραση του Ολυμπιακού ξεκίνησε αμέσως μετά! Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με 9 σερί πόντους μείωσε στους 16 (35-51), αλλά απέναντι σε μία ομάδα της ποιότητας της ΤΣΣΚΑ, οι πιθανότητες για ανατροπή... φαίνονταν απειροελάχιστες. Βεζέκοφ, Πρίντεζης και Σλούκας κατέβασαν τη διαφορά στο -8 (49-57), με τον Λούντμπεργκ να διαμορφώνει το σκορ της 3ης περιόδου (49-59). Οι Λούντμπεργκ, Κλάιμπερν και Τζέιμς «υπέγραψαν» ένα σερί 6-0 για τη ρωσική ομάδα, με την οποία προσπέρασε 49-65. Θα ακολουθούσε ένα σερί 15-0 του Ολυμπιακού, με τον Δημήτρη Ιτούδη να μην μπορεί να το πιστέψει! Ξαφνικά τα τρίποντα άρχισαν να μπαίνουν για τους «ερυθρόλευκους» και συγκεκριμένα αυτά που επιχείρησαν οι ΜακΚίσικ, Σπανούλης και Πρίντεζης. Ο ΜακΚίσικ με ένα ακόμη τρίποντο έφερε το παιχνίδι στον πόντο, 64-65, φτάνοντας τους 24 πόντους (ρεκόρ καριέρας), με εναπομείναντα χρόνο 4 λεπτά. Κουρμπάνοφ και Τζέιμς ανέβασαν το σκορ για την ΤΣΣΚΑ, αλλά ένα δίποντο του Πρίντεζη και ένα τρίποντο του Βεζένκοφ έδωσαν προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 69-68, 2.50΄΄ πριν τη λήξη. Ο Τζέιμς ευστόχησε σε τρίποντο (69-71), αλλά ο πρώτος σκόρερ της ΤΣΣΚΑ δέχτηκε τεχνική ποινή. Ο Βεζένκοφ ευστόχησε στη βολή, 1:39΄΄ πριν το τέλος. Δύο άστοχα τρίποντα από Σπανούλη και Πρίντεζη στην επίθεση του Ολυμπιακού, για να γίνει τζάμπολ και η ΤΣΣΚΑ να πάρει την κατοχή. Ο Τζέιμς έχασε το δίποντο, για να βγάλει εξαιρετική ασίστ στον Λιβιό Ζαν-Σαρλ, με τον Γάλλο να καρφώνει, για το 72-71, στα 43΄΄. Ο Μπολομπόι κατάφερε να σκοράρει κάτω από την μπασκέτα για το 72-73 στα 28΄΄, αλλά ο Πρίντεζης κράτησε «ζωντανή» την ομάδα του σημειώνοντας γκολ φάουλ, στα 12,5΄΄. Όμως ήταν άστοχος στη βολή! Με τον Ολυμπιακό στο +1, 74-73, ο Μάικ Τζέιμς επιχείρησε τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας, αλλά οι διαιτητές υπέδειξαν φάουλ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Βασίλη Σπανούλη. Ο Τζέιμς ευστόχησε στην πρώτη και την τρίτη βολή (ήταν άστοχος στη δεύτερη) για το 74-75 και ο Ολυμπιακός είχε 2,6΄΄ να εκδηλώσει επίθεση. Μετά το τάιμ άουτ του Μπαρτζώκα, ο Πρίντεζης επιχείρησε... αλά πεταχτάρι τρίποντο από την κορυφή, η μπάλα στριφογύρισε στη στεφάνη, αλλά δεν έκανε το χατίρι του Πρίντεζη και των φιλάθλων του Ολυμπιακού αυτή τη φορά. Τα δεκάλεπτα: 12-24, 26-44, 49-59, 74-75 Οι συνθέσεις: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάρισον 5 (1), Λαρεντζάκης, Σπανούλης 5 (1), Σλούκας 7, Βεζένκοφ 14 (3), Πρίντεζης 9 (1), Ζαν-Σαρλ 6, Τζένκινς, Έλις 4, ΜακΚίσικ 24 (3) ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Δημήτρης Ιτούδης): Λούντμπεργκ 13 (3), Μπολομπόι 10 (1), Τζέιμς 15 (2), Χίλιαρντ 4, Αντόνοφ, Στρέλνιεκς 2, Βόιτμαν 14 (2), Κλάιμπερν 2, Σενγκέλια 8, Κουρμπάνοφ 5, Έρικ 2