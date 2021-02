Πολιτική

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: πως και γιατί έγιναν οι εμβολιασμοί εκτός σειράς στην Θεσσαλονίκη

Τι είπε η Υφυπ. Εργασίας για την υπόθεση που προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση και πολιτικές κόντρες. Νέα επίθεση απο τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλοι οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και η κάλυψη φθάνει το 85%, έχουν θωρακιστεί οι ηλικιωμένοι και αυτές οι δομές. Τώρα συνεχίζουμε με τις προνοιακές δομές», επεσήμανε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναφορικά με το θέμα για το οποίο μαίνεται πολιτική κόντρα και υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική παρέμβαση, σχετικά με καταγγελίες για εμβολιασμούς εκτός σειράς σε δομή για παιδιά με αναπηρίες, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι η άκρη του νήματος βρίσκεται στα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως είπε, «στις 25 και 26 Ιανουαρίου είχε προγραμματιστεί να γίνει εμβολιασμός 400 ατόμων στο στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, στόσο περίπου 50 άτομα ανέφεραν ότι τελικώς δεν θέλουν ή δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο και έτσι περίσσεψαν 25 δόσεις την μία ημέρα και 25 δόσεις την άλλη».

Υποστήριξε ότι «τότε δεν υπήρχαν οι εφεδρικές λίστες και το πρωτόκολλο για τον τρόπο που πρέπει να διατεθούν και να γίνουν τα εμβόλια σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Αστυνομία, προκειμένου να μην χαθούν τα εμβόλια, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών φύλαξης τους».

Η κ. Μιχαηλίδου συμπλήρωσε ότι «βάσει της εγκυκλίου και των οδηγιών του ΕΟΔΥ, αναζητήθηκαν άνθρωποι που θα έπρεπε και θα μπορούσαν μέσα σε μιάμιση ώρα να βρεθούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και από όσους βρέθηκαν οι μισοί ήταν εργαζόμενοι στο Κέντρο και οι άλλοι μισοί είχαν σχέση με ανθρώπους του κέντρου και κυρίως με τον γιατρό εδώ και χρόνια του Κέντρου, ο οποίος είναι και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Ο γιατρός ενημέρωσε ανθρώπους που γνωρίζει από το περιβάλλον του και θα μπορούσαν να μετακινηθούν άμεσα στο Κέντρο και έτσι έγιναν τα εμβόλια σε αυτούς τους ανθρώπους».

Προσέθεσε ότι η 16η Φεβρουαρίου, ημέρα για την οποία έχει ξεσπάσει ο θόρυβος και η πολιτική κόντρα στον Δήμο Θεσσαλονίκης και μεταξύ Κυβέρνησης – αντιπολίτευσης, «είναι η ημέρα που έγινε η δεύτερη δόση, που προφανώς έπρεπε να γίνουν στους ανθρώπους που είχαν κάνει και την πρώτη δόση», ενώ σημείωσε ότι υπεύθυνος για την όλη διαδικασία των εμβολιασμών και την διάθεση των εμβολίων είναι ο επιβλέπων ιατρός και όχι η Διοίκηση του Κέντρου.

Φωτίου: συγκάλυψη και παραποίηση ημερομηνιών

Σε δήλωση της, η Θεανώ Φωτίου, επικεφαλης του Τομέα για την Κοινωνική Αλληλεγγύη της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει:

«Με συγκάλυψη και παραποίηση ημερομηνιών, κατά τη γνωστή τακτική της κυβέρνησης, επιχειρεί η κ. Μιχαηλίδου να καλύψει την «εκλεκτή» του Πρωθυπουργού, Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας κα Νάκου, για το σκάνδαλο των παράνομων εμβολιασμών φίλων, γνωστών και «γαλάζιων στελεχών». Μετά τις αθρόες καταγγελίες για το σκάνδαλο των εμβολιασμών ατόμων εκτός των φιλοξενούμενων και του προσωπικού των ιδρυμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να αποπεμφθεί η Πρόεδρός του- η οποία φέρει ακέραιη την ευθύνη- η υφυπουργός κ. Μιχαηλίδου προσπάθησε σήμερα «να θολώσει το τοπίο, με παραποίηση των ημερομηνιών εμβολιασμών, για να διασώσει την «εκλεκτή» του κ. Μητσοτάκη διοικήτρια.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα ανάγεται στις 25 Ιανουαρίου και ότι τότε, ο ΕΟΔΥ, επειδή ήταν η αρχή ακόμη των εμβολιασμών, δεν είχε δώσει σαφείς οδηγίες για το ποιες ομάδες θα έπαιρναν πιθανές δόσεις εμβολίων που περίσσευσαν. Γι’ αυτό ο γιατρός υπεύθυνος των εμβολιασμών κάλεσε δικούς του γνωστούς και φίλους ώστε να μη χαθούν τα εμβόλια. Μάλιστα διατείνεται ότι η κ. Νάκου ήταν απούσα και δεν φέρει καμία ευθύνη.

Το πρόβλημα όμως δεν δημιουργήθηκε στις 25 Ιανουαρίου. Όπως αποδεικνύεται από επώνυμες καταγγελίες και δημοσιογραφική έρευνα, δημιουργήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου. Για την ημερομηνία εκείνη είχαν ενημερωθεί οι γονείς των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται στο Κέντρο Διημέρευσης και το προσωπικό του ότι θα εμβολιαστούν, αλλά στη συνέχεια τους το ακύρωσαν, παραπέμποντας τον εμβολιασμό στις καλένδες. Την ίδια ημέρα εμβολιάστηκαν άτομα τελείως ξένα προς τις δομές του ΚΚΠΠ. Για το θέμα μάλιστα αυτό, έχει υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση που θα ερευνήσει τις λεπτομέρειες, δεδομένου ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι τα άτομα αυτά δεν προσήλθαν μετά το πέρας των εμβολιασμών ώστε να μη χαθούν οι δόσεις, αλλά από το πρωί, περιλαμβανόμενα σε λίστα που είχε δοθεί από τη διοίκηση του Κέντρου στον ΕΟΔΥ για προτεραιοποίηση. Όμως «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια», όπως λέει ο λαός. Ας αναλάβει η κ. Μιχαηλίδου τις ευθύνες που της αναλογούν ως εποπτεύουσα το ΚΚΠΠ Κ. Μακεδονίας και ας μην προσπαθεί να «βγάλει λάδι» την κ. Νάκου. Να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο με τους εμβολιασμούς στις 16 Φεβρουαρίου δεν είναι παρά το τελευταίο επεισόδιο μιας μακράς σειράς ατασθαλιών, παρατυπιών, παραλείψεων και ευνοιοκρατίας της «γαλάζιας» κ. Νάκου που έχουν αποκαλυφθεί από εργαζόμενους του Κέντρου, ωφελούμενους και γονείς ωφελουμένων».?