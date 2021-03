Αθλητικά

“Λύγισε” από την ανώτερη Μπαρτσελόνα ο Παναθηναϊκός

Φορτσάτος o Μάριο Χεζόνια με φοβερό ντεμπούτο, αλλά οι Καταλανοί πήραν τη νίκη.

Ο Παθηναϊκός κοιτάει πλέον με τα... κιάλια την οκτάδα, αγωνιζόμενος στις τελευταίες αγωνιστικές της Euroleague μόνο για την τιμή του.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 77-85 από την Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ, για την 27η ημέρα της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 9-16, με το οποίο κλείνει οριστικά η πόρτα των πλέι οφ. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα κράτησε τη διαφορά που ήθελε από τους διώκτες της (19-8), «σβήνοντας» με ένα σπουδαίο «διπλό» την εντός έδρας ήττα της προηγούμενης εβδομάδας από τη Βιλερμπάν.

Τα 21 λάθη του Παναθηναϊκού, με τα περισσότερα στην κρίσιμη τελευταία περίοδο, «έσβησαν» κάθε αμυντική προσπάθεια των «πράσινων», από τους οποίους έλειψε απόψε η διάρκεια στην επίθεση. Ουσιαστικά η ομάδα του Όντεντ Κάτας δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 6 πόντους, βλέποντας τη «γεμάτη» σε κάθε θέση Μπαρτσελόνα να έχει έτοιμη απάντηση κάθε φορά που βρισκόταν σε απειλητική θέση.

Τι κρατάει από τον σημερινό αγώνα ο Ισραηλινός τεχνικός του «τριφυλλιού»; Φυσικά το ντεμπούτο του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος στην επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ μετά από 6 χρόνια θητείας στο ΝΒΑ έδειχνε σα να μην είχε λείψει ούτε μία μέρα... Ο Κροάτης τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, δίνοντας ενέργεια σε άμυνα και επίθεση και αποτελώντας το σημείο αναφοράς της «πράσινης» προσπάθειας, σε μία βραδιά που έλειψαν οι τραυματίες Νεμάνια Νέντοβιτς και Ιωάννης Παπαπέτρου.

Στον αντίποδα, το «άστρο» του έτερου πρωην ΝΒΑer, Νίκολα Μίροτιτς, έλαμψε και πάλι, με 25 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 39-47, 50-59, 77-85