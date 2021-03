Υγεία - Περιβάλλον

Κρούσματα κορονοϊού σε γηροκομείο: Τεστ από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε 150 άτομα

Τι αναφέρει η διεύθυνση του Ιδρύματος, σχετικά με το χρονικό και την πορεία της υγείας των ηλικιωμένων που βρέθηκαν θετικοί στον ιό.

(φωτογραφία αρχείου)

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στο Χαρίσειο Γηροκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διενεργήσει μοριακό έλεγχο σε ηλικιωμένους και μέλη του προσωπικού, έπειτα από τον εντοπισμό τεσσάρων κρουσμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η διεύθυνση του Ιδρύματος:

«Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ηλικιωμένος, λόγω απώλειας συνείδησης, χωρίς κανένα σύμπτωμα που να παραπέμπει σε COVID-19. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, το μοριακό τεστ βγήκε θετικό.

Το προσωπικό του Χαρίσειου Γηροκομείου που ήρθε σε επαφή με τον ηλικιωμένο την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα υποβλήθηκε σε μοριακό τεστ σε ιδιωτικό εργαστήριο. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά.

Την Τρίτη 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένος έλεγχος όλου του προσωπικού του Ιδρύματος από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ με rapid test. Τα αποτελέσματα ήταν όλα αρνητικά.

Στον έλεγχο, όμως, που διενεργήθηκε την ίδια μέρα και στους γηροκομούμενους, εντοπίστηκαν 4 θετικά κρούσματα, όλα ασυμπτωματικά. Ακολουθώντας το σχετικό πρωτόκολλο, οι ηλικιωμένοι αυτοί απομονώθηκαν στην ειδική πτέρυγα αυξημένης φροντίδας, πάντα σε αγαστή συνεργασία και συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ. Για την πορεία της υγείας τους ενημερώνονται συνεχώς τα συγγενικά τους πρόσωπα.

Οι υπόλοιπες πτέρυγες του Χαρίσειου λειτουργούν κανονικά, τηρώντας υψηλά μέτρα ασφαλείας.

Σήμερα, 3 Μαρτίου, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διενεργήσει μοριακό έλεγχο συνολικά σε 150 άτομα, ηλικιωμένους και προσωπικό».