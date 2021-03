Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: νύχτα τρόμου μετά τα 5,9 Ρίχτερ (εικόνες)

Ανάστατοι οι πολίτες σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Συνεχείς οι μετασεισμοί. Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 5,9 Ρίχτερ. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός.

Σε δρόμους και πλατείες θα περάσουν τη νύχτα οι κάτοικοι στην Ελασσόνα μετά την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 20.38, μία ημέρα μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Το επίκεντρο του νέου σεισμού εντοπίζεται στα 16 χλμ. νότια, νοτιοδυτικά της Ελασσόνας με εστιακό βάθος στα 11,3 χλμ. Ακολούθησε μετασεισμός 4,3 Ρίχτερ στις 20:45, 26 χλμ βόρεια της Ελασσόνας με εστιακό βάθος στα 10 χλμ αλλά και ένας ισχυρότερος μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 21:23 με επίκεντρο 21 χλμ δυτικά, νοτιοδυτικά της Ελασσόνας.

Ανάστατοι είναι οι πολίτες και στη Λάρισα, λόγω των νέων σεισμικών δονήσεων που σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στη περιοχή. Αρκετοί άνθρωποι έχουν βγει από τα σπίτια τους και συγκεντρώνονται σε πλατείες, πάρκα και άλλους ανοιχτούς χώρους για κάθε ενδεχόμενο.

Φόβος και αναστάτωση και στον Βόλο. Χιλιάδες κάτοικοι του Βόλου βγήκαν και απόψε στους δρόμους, στις πλατείες και στην παραλία, αφού η νέα ισχυρή δόνηση είχε και πάλι μεγάλη διάρκεια, αλλά χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες της περιοχής.

Στα Τρίκαλα ο νέος πολύ δυνατός σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την περιοχή και ο κόσμος βγήκε σε δρόμους και πλατείες φοβούμενος τα χειρότερα. Στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης ο οποίος εξέφρασε μεν την ανησυχία του για τον πολύ ισχυρό σεισμό, αλλά τόνισε ότι προς το παρόν δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω προβλήματα από τα υπάρχοντα στα χωριά στα ανατολικά του Νομού και στα όρια με την Λάρισα, που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Καρδίτσα και σε όλο τον Θεσσαλικό κάμπο.

Στα Τρίκαλα τα σχολεία θα παραμείνουν και την Παρασκευή κλειστά με απόφαση του δημάρχου Τρικκαίων για λόγους ασφαλείας, έπειτα από την νέα ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολικά συγκροτήματα να επανεξεταστούν εκ νέου από μηχανικούς για τυχόν ζημιές.

Ήδη τρία ξενοδοχεία στα Τρίκαλα και δύο στη Λάρισα έχουν μισθωθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους, ενώ όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, ΕΚΑΒ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού), καθώς και οι 1η, 2η, 7η και 8η Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Χωρίς ρεύμα βρίσκονται πάντως τα χωριά Μαγούλα, Μεσοχώρι και Αμούρι του δήμου Ελασσόνας, καθώς προκλήθηκε βλάβη στο δίκτυο από τις νέες σεισμικές δονήσεις και τις πτώσεις χαλασμάτων από παλιά σπίτια που είχαν πληγεί από τον χθεσινό σεισμό. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός στα χωριά βρίσκεται κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου μεταφέρει κουβέρτες, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, για τους κατοίκους των περιοχών.

"Ήταν μια έκπληξη για εμάς ο νέος σεισμός", δήλωσε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ υπογραμμίζοντας πως ενεργοποιήθηκε ένας άλλος κλάδος του ρήγματος, ο βόρειος κλάδος του Μεσοχωρίου. Το μήνυμα που έστειλε στους κατοίκους της περιοχής είναι να μην παραμένουν στα σπίτια τους καθώς δεν πρόκειται για μετασεισμό αλλά για νέο σεισμό. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου, μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι ενεργοποιήθηκε το ρήγμα του Τυρνάβου 220 χρόνια μετά.

Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής, δεν έχει δεχθεί κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς παραμένει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ενώ την Παρασκευή, 5 Μαρτίου και ώρα 09.00, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.