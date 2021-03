Πολιτική

Επίθεση Μαξίμου στον Τσίπρα για τον Κουφοντίνα

Πυρά και απο την ΝΔ στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή.

Συνεχίζοντας την κόντρα που ξεκίνησε την Πέμπτη, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος εξαπολύει μύδρους προς τον Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας σε δήλωση της, το πρωί της Παρασκευής, τα εξής:

«Μια εβδομάδα μετά την κατακραυγή για τη θέση που πήρε υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα με προσωπική του ανάρτηση, με την οποία ζήτησε από την κυβέρνηση να παραβιάσει την έννομη τάξη και να επιφυλάξει ευνοϊκή μεταχείριση στον πολυϊσοβίτη, ο κ. Τσίπρας σιωπά. Τέσσερις μέρες μετά την αδιανόητη δήλωση του κ. Δρίτσα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει λέξη.

Η κυβέρνηση συντάσσεται με το Κράτος Δικαίου, ο ΣΥΡΙΖΑ με ακραίες μειοψηφίες.

Η Δημοκρατία στη χώρα μας στηρίζεται σε γερά θεμέλια και στους θεσμούς της. Περιμένουμε από τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια σαφή θέση χωρίς προσχήματα και υπεκφυγές. Η πολιτική του αφωνία γεννά ερωτήματα».

"Πυρά" της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Κοντονή

Τα βέλη της προς τον ΣΥΡΙΖΑ στρέφει και η Νέα Δημοκρατία, με αφορμή δηλώσεις του πρώην Υπ. Δικαιοσύνης, Σταύρου Κοντονή. Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Τάσου Γαϊτάνη, αναφέρεται «Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοντονής κατήγγειλε πως υπήρξε σκοπιμότητα από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα ώστε να αλλάξει δολίως η διάταξη και να μετατραπεί η δωροδοκία, από κακούργημα που ήταν, σε πλημμέλημα ώστε κάποιες υποθέσεις να μπουν στο αρχείο προεκλογικά. Δηλώνει μάλιστα ότι «έχω υπόψιν μου συγκεκριμένες υποθέσεις και αν με καλέσει οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή η δικαιοσύνη είμαι έτοιμος να καταθέσω». Σε ποιες υποθέσεις αναφέρετε ο κ. Κοντονής; Ποιοι ωφελήθηκαν από αυτές τις φωτογραφικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ;





Τι απαντά ο κ. Τσίπρας στις βαρύτατες καταγγελίες του υπουργού της κυβέρνησής του; Ούτε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να σιωπά. Τα όσα αποκαλύπτει ο κ. Κοντονής είναι πολύ σοβαρά και οφείλονται απαντήσεις ».