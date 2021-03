Κοινωνία

Δημήτρης Κουφοντίνας: στην ΜΕΘ με οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Τι αναφέρει ανακοίνωση του Νοσοκομείου Λαμίας για την κατάσταση της υγείας του πολυισοβίτη.





Για επιδείνωση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα κάνουν λόγο οι θεράποντες ιατροί του.

Σε ανακοινωση του Νοσοκομείου Λαμίας, αναφέρεται το εξής:

"Ενημερώνουμε ότι ο ασθενής του νοσοκομείου μας, Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, σήμερα 05/03/2021 εμφάνισε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, συνεπεία της παρατεταμένης άρνησης λήψης τροφής και υγρών, και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισής της".

Σδούκος: προχωρούν σε ενυδάτωση παρά την θέληση του Κουφοντίνα

Ο γιατρός του Δημήτρη Κουφοντίνα, Θοδωρής Σδούκος, μιλώντας στο Ράδιο ΜέΡΑ, ανέφερε ότι «παρά τις εκκλήσεις μας μέσω των δικηγόρων, δεν μας δόθηκε άδεια να τον δούμε. Σήμερα το πρωί, με ενημέρωσαν από το νοσοκομείο ότι ο Κουφοντίνας δεν βγάζει καθόλου ούρα πια, που σημαίνει ότι έχει πέσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια λόγω της ταλαιπωρίας του οργανισμού του από την απεργία πείνας και δίψας. Μου είπαν ότι θέλουν να του τοποθετήσουν ορό για ενυδάτωση, όμως εκείνος αρνείται. Μίλησα τηλεφωνικά μαζί του και προσπάθησα να του εξηγήσω κι εγώ την κατάσταση που έχει περιέλθει και ότι κινδυνεύει από μια μη αντιστρεπτή βλάβη. Θεωρεί ότι εμπαίζεται με πρωτοφανή τρόπο και μου είπε ότι επιμένει να μην πάρει κανένα υγρό. Αν θέλουν να τον τελειώσουν, να πάρουν την ευθύνη και να το κάνουν».

«Ζήτησα και σήμερα να πιέσουν οι γιατροί την διοίκηση του νοσοκομείου να δεχτεί να μας επιτρέψουν να πάμε επί τόπου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία απάντηση και πριν από λίγη ώρα ο διευθυντής της μονάδας με ενημέρωσε ότι θα προβούν σε ενυδάτωση, πάρα την θέληση του ασθενούς. Τους αντέτεινα ότι αυτό είναι ιατρική πράξη χωρίς την συναίνεση του ασθενούς και να μην το κάνουν. Όμως αυτοί επιμένουν πως δεν μπορούν να βλέπουν ένα άνθρωπο να πέφτει σε κώμα. Είμαστε δηλαδή σε αυτό το διάλογο, εγώ τους λέω να με αφήσουν να μεταβώ εκεί, αν μπορέσω να τον μεταπείσω, είμαστε στο σημείο μηδέν», προσέθεσε ο γιατρός.

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Το πρωί, για την υπόθεση του Κουφοντίνα και όχι μονο, καθώς και για τον "εμφύλιο" μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, υπήρξε παρέμβαση απο την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με διευκρινίσεις προς όλους και επίκληση στον σεβασμό για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την ακεραιότητα των λειτουργών τις Θέμιδας και τις δηλώσεις συνηγόρων και όχι μόνο αναφορικα΄με εκκρεμείς υποθέσεις.