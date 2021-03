Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Μεγάλοι πίθηκοι τα πρώτα θηλαστικά που εμβολιάσθηκαν κατά της Covid-19

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις αρχές Ιανουαρίου πολλοί γορίλες είχαν διαγνωσθεί θετικοί στον κορονοϊό και είχαν τεθεί σε καραντίνα αφού είχαν εμφανίσει συμπτώματα.

Μεγάλοι πίθηκοι του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο έγιναν τα πρώτα πρωτεύοντα θηλαστικά πέραν του ανθρώπου που εμβολιάσθηκαν κατά της Covid-19, χάρη σε ένα εμβόλιο που παρασκευάσθηκε ειδικά για τα ζώα, ανακοίνωσαν μέσω του Twitter υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου.

Στις αρχές Ιανουαρίου, πολλοί γορίλες αυτού του ζωολογικού κήπου, που βρίσκεται στη νότια Καλιφόρνια και είναι ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου, είχαν διαγνωσθεί θετικοί στο νέο κορονοϊό και είχαν τεθεί σε καραντίνα αφού είχαν εμφανίσει συμπτώματα. Ήταν οι πρώτες γνωστές περιπτώσεις φυσικής μετάδοσης του ιού σε μεγάλους πιθήκους, οι οποίοι έχουν έκτοτε αναρρώσει.

Τον επόμενο μήνα, τέσσερις ουρακοτάγκοι και πέντε μπονόμπο του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο εμβολιάσθηκαν με δύο δόσεις ενός πειραματικού εμβολίου που αναπτύχθηκε από την εξειδικευμένη εταιρεία Zoetis. «Ποτέ στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου δεν είχα πρόσβαση σ' ένα πειραματικό εμβόλιο τόσο νωρίς στη διαδικασία και ποτέ δεν είχα τέτοια επιθυμία να το χρησιμοποιήσω», λέει η Ναντίν Λαμπέρσκι, υγειονομική υπεύθυνη του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με το National Geographic.

Μεταξύ των τυχερών που θα εμβολιασθούν είναι η Κάρεν, ένας θηλυκός ουρακοτάγκος που έγινε το 1994 το πρώτο πρωτεύον θηλαστικό εκτός του ανθρώπου που υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς. Μελέτες κατέδειξαν πως ορισμένα είδη πρωτευόντων θηλαστικών --όπως και οι άνθρωποι, οι οποίοι ανήκουν σ' αυτή την κατηγορία-- μπορούν να μολυνθούν από τον ιό που ευθύνεται για την Covid-19.

Το γονιδίωμα των ανθρώπων μοιάζει πολύ με εκείνο των άλλων πρωτευόντων θηλαστικών, όπως οι γορίλες, το DNA των οποίων είναι σε ποσοστό 98% ίδιο με το ανθρώπινο. Έτσι στην Αφρική οι χιμπατζήδες και οι γορίλες αποδεκατίσθηκαν από τον ιό Έμπολα.