Κοινωνία

Σεισμός στη Θεσσαλία: Μη κατοικήσιμα σχεδόν 900 σπίτια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι αυτοψίες των μηχανικών στα κτήρια των περιοχών που επλήγησαν.

898 κατοικίες έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες από τις 1.609 που ελέγχθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Λάρισας, της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και της Φαρκαδόνας.

Το Σάββατο διεξήχθησαν, από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αυτοψίες σε 1.800 κτήρια. Από αυτές 1.609 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 898 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες. Επίσης, έχουν ελεγχθεί 46 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 21.

Όσον αφορά στους Ιερούς Ναούς και τα δημόσια κτήρια, “κίτρινα” έχουν χαρακτηριστεί τα 30 από τις 46 αυτοψίες, ενώ σε 99 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους), τα 92 κρίθηκαν ακατάλληλα προς χρήση. Επίσης έχουν γίνει έλεγχοι σε 5 σχολικές μονάδες του Δήμου Φαρκαδόνας.

Μόνο στο Δαμάσι, 6-7 στα 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου, όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιώργος Τσανάκας.

Τη Δευτέρα θα κατατεθούν 300.000 ευρώ σε κάθε δήμο που επλήγη από το σεισμό, ώστε να αρχίσει άμεσα και η καταβολή των χρημάτων στους πληγέντες πολίτες, ενώ μέχρι την Τρίτη θα τοποθετηθούν οικίσκοι για να στεγάσουν τους κατοίκους των χωριών που επλήγησαν, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή.

«Αυτό που είναι κρίσιμο τούτη την ώρα είναι ό,τι προβλέπει ο νόμος για την άμεση στήριξη των πληγέντων να γίνει γρήγορα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας από το Δαμάσι.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, νότια της Ελασσόνας, ανέδειξε για μια ακόμη φορά τη σημαντικότητα κατάλληλης προετοιμασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι αναλυτικές οδηγίες του ΟΑΣΠ για τη σύνταξη σχολικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης και τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για την περίπτωση σεισμού (“Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες”), η διαβίβασή τους στα σχολεία της χώρας μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η υιοθέτησή τους από τις σχολικές μονάδες υλοποιώντας τις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας, η πραγματοποίηση από τον ΟΑΣΠ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας των δύο σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας στις 2/12/2020 και 4/12/2020, η ψύχραιμη εφαρμογή του σχολικού σχεδιασμού από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές κατά τη διάρκεια του σεισμού και αμέσως μετά κατά την εκκένωση των σχολικών κτιρίων, οδήγησαν σε αποτελεσματική διαχείριση της έκτακτης ανάγκης και σε αποφυγή τραυματισμών και ανθρωπίνων απωλειών.»

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα «οι συνεχείς εκπαιδευτικές δράσεις του ΟΑΣΠ την τελευταία πενταετία σε συνεργασία με τον Δήμο Λάρισας, τον Δήμο Τυρνάβου και τον Δήμο Ελασσόνας για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς, με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τις εθελοντικές ομάδες και τον γενικό πληθυσμό, με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των όμορων περιοχών, συνέβαλαν στη μείωση των επιπτώσεων στην περίπτωση του σεισμού της 3ης Μαρτίου αλλά και γενικότερα κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα σεισμικής ακολουθίας».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μαθητών για θέματα φυσικών καταστροφών, τρεις εκπαιδευτικές προτάσεις του ΟΑΣΠ σε θέματα αντισεισμικής προστασίας και συνοδών του σεισμού φαινομένων έχουν εγκριθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ενταχθεί στα “Εργαστήρια Δεξιοτήτων” της ψηφιακής Πλατφόρμας 21+ που δημιούργησε το καλοκαίρι του 2020 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα.»