Κοινωνία

Σεισμός - Δαμάσι: Η εφιαλτική αποτίμηση του κοινοτάρχη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

6-7 στα 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου, όπως λέει ο πρόεδρος της κοινότητας.​