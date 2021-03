Πολιτική

Ο Τσίπρας ζήτησε την άμεση στήριξη των σεισμοπαθών

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε περιοχές που επλήγησαν από το μεγάλο σεισμό. «Το Δαμάσι έχει εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που είναι κρίσιμο τούτη την ώρα είναι ό,τι προβλέπει ο νόμος για την άμεση στήριξη των πληγέντων να γίνει γρήγορα», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος τις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε ότι ιδιαίτερα στο Δαμάσι, η εικόνα είναι εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου, επισημαίνοντας ότι «είναι πράγματι ευτύχημα, μέσα στη μεγάλη αυτή ατυχία, ότι δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές και ότι χάρη στην ψυχραιμία των κατοίκων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών και των μικρών μαθητών δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς». Είπε ότι οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες και οι ζημιές στα σπίτια είναι πολλές, πάρα πολλά σπίτι δεν μπορούν να κατοικηθούν και οι πολίτες εδώ στην περιοχή περνούν δύσκολες ώρες.

«Αυτό που προέχει τούτη την ώρα είναι να δοθούν οι αποζημιώσεις, να γίνουν οι αυτοψίες, να ξεκινήσουν γρήγορα οι αποκαταστάσεις και να προβλεφθεί η παρουσία των κατάλληλων κοντέινερ στην περιοχή εδώ, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε ενδεχομένως άσχημες καιρικές συνθήκες τις επόμενες μέρες», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι, «επίσης κρίσιμο, πέραν των προβλεπόμενων αποζημιώσεων, είναι για τους επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις, να προβλεφθεί -ό,τι έγινε και στο μοντέλο της Εύβοιας- η εξάμηνη απαλλαγή τους από φορολογικές υποχρεώσεις». Επισήμανε ότι αυτή η μεγάλη φυσική καταστροφή ήρθε να πλήξει αυτούς τους ανθρώπους σε μια περίοδο που διανύουμε και την πανδημική κρίση, και απηύθυνε έκκληση «να δοθεί κατ' εξαίρεση προτεραιότητα για τον εμβολιασμό των ανθρώπων που ζουν αυτές τις μέρες σε καταυλισμούς, σε σκηνές ή σε κοντέινερ και ενδεχομένως θα μείνουν αρκετές μέρες έξω απ' τα σπίτια τους». «Είναι κρίσιμο και μείζον», τόνισε. Πρόσθεσε πως «είναι κάτι που πρέπει να προβλεφθεί, διότι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι μαζί με αυτή τη συμφορά και την απίστευτη δυσκολία να μένει κανείς έξω απ' το σπίτι του, να έχει να αντιμετωπίσει ενδεχομένως και μια επέκταση των κρουσμάτων εδώ στην περιοχή».

«Είμαστε δίπλα στους ανθρώπους, στον πόνο τους», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, «συνδράμουμε και πιστεύω ότι η ανταπόκριση από την πλευρά της πολιτείας πρέπει να είναι άμεση, γρήγορη και ουσιαστική. Είναι μια φυσική καταστροφή και πρέπει όλοι να ενώσουμε δυνάμεις για να την αντιμετωπίσουμε».