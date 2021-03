Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: πάνω από 7 δις στους δικαιούχους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περισσότερες από μισό εκατομμύριο επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν συμμετάσχει σε έναν ή και περισσότερους κύκλους.

«Τρέχουν» οι πληρωμές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, ενώ ανοικτή θα παραμείνει η πλατφόρμα έως τις 16 Μαρτίου 2021, για την αποδοχή των ποσών από όλους τους δικαιούχους που έως τώρα ανέρχονται σε 286.181. Μέσω αυτής της φάσης πρόκειται να διατεθούν 500 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος των ενισχύσεων από τους 6 κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής να ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ωφελούμενων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, έως και την πέμπτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανέρχονταν σε 544.591 από τους οποίους ένα μεγάλο ποσοστό συμμετείχε σε 2 ή και περισσότερους κύκλους.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και τη μη επιστροφή του 50% των ενισχύσεων που έλαβαν επαγγελματίες και επιχειρήσεις στους τρεις πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας, όπως έγινε και στους επόμενους, αλλά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι:

Στον πρώτο στον πρώτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ενισχύθηκαν 52.490 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 601,813 εκατ. ευρώ

Στον δεύτερο κύκλο ενισχύθηκαν 89.732 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 1,259 δισ. ευρώ

Στον τρίτο κύκλο ενισχύθηκαν 101.522 δικαιούχοι με το ποσό των 1,510 δισ. ευρώ

Στο τέταρτο κύκλο οι ενισχύσεις έφθασαν στα 2,174 δισ. ευρώ για 447.041 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Στον πέμπτο κύκλο το ύψος των ενισχύσεων ήταν 1,225 δισ. ευρώ για 359.691 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Στην επιστρεπτέα προκαταβολή 6 δικαιούχοι μέχρι στιγμής είναι 286.181 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με ποσό ύψους 500 εκατ. Ευρώ

Σε ό,τι αφορά τον έκτο κύκλο της Επιστρεπτέας προκαταβολής δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι εξής κατηγορίες:

Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Κύκλος εργασιών αναφοράς για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Ιανουαρίου του 2020,

σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Ιανουάριο του 2020 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Οκτωβρίου 2020,

σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:

σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019, διαιρεμένα με δώδεκα (12),

σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020,

σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα Ιανουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020.

σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν.