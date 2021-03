Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Επεισόδια, τραυματισμοί και προσαγωγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια και προσαγωγές στην πλατεία Νέας Σμύρνης, Διατάχθηκε έρευνα από την ΕΛΑΣ.

Ένταση επικράτησε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, όταν ομάδα νεαρών επιτέθηκε εναντίον αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που βρέθηκε στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, όπου υπήρχαν αναφορές για συνωστισμό. Στη θέα τους, μια ομάδα ατόμων κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει συμπλοκή.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ένας αστυνομικός, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε 11 προσαγωγές.

Διατάχθηκε ΕΔΕ από την Αστυνομία

Η Αστυνομία σε ανακοίνωσή της για τα σημερινά επεισόδια στη Νέα Σμύρνη σε ανακοίνωσή της ανέφερε:

Την 14.50 ώρα σήμερα (7-3-2021) Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. μετέβη στην Πλατεία της Νέας Σμύρνης, προκειμένου να διενεργήσει ελέγχους για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Σημειώνεται ότι για την ανωτέρω Πλατεία υπάρχει πλήθος καταγγελιών για παραβίαση των μέτρων κατά του κορωνοϊού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων η ομάδα των αστυνομικών δέχθηκε απρόκλητα επίθεση από ομάδα (30) περίπου ατόμων με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Στη συνέχεια οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο προσήγαγαν (11) άτομα από την ομάδα που επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Σχετική δικογραφία σχηματίζεται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Σχετικά με βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε διάφορες ιστοσελίδες και εμφανίζουν αστυνομικούς να συμπλέκονται με πολίτες έχει διαταχθεί Διοικητική Έρευνα.

Δήμος Νέας Σμύρνης: Καταδικαστέα η βία απ' όπου κι αν προέρχεται

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Νέας Σμύρνης, με αφορμή τα όσα συνέβησαν σήμερα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στον τίτλο η δημοτική Αρχή γράφει «Καταδικαστέα η βία απ' όπου κι αν προέρχεται» και στη συνέχεια αναφέρει τα εξής:

«Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Οι εικόνες που είδαμε σήμερα στην Πλατεία δεν τιμούν ούτε την πόλη μας, ούτε τους πολίτες, ούτε την Αστυνομία. Είναι δύσκολο να τηρούνται τα μέτρα, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα μέτρα έχουν κουράσει τον καθένα. Η συνύπαρξη στον δημόσιο χώρο είναι ελεύθερη για όλους τους πολίτες, αλλά και οι κανόνες δημόσιας υγείας πρέπει να τηρούνται από όλους για να διασφαλίσουμε το υπέρτατο αγαθό της ζωής».

Και καταλήγει: «Η υπομονή όλων μας δοκιμάζεται καθημερινά, κοινός στόχος να ξεπεράσουμε την πανδημία με τις λιγότερες απώλειες».