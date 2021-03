Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Κολοσσού

Οι “πράσινοι” απέκτησαν νωρίς διαφορά ασφαλείας και άντεξαν στην αντεπίθεση των γηπεδούχων.

Με “όπλο” την ευστοχία του στα τρίποντα (16/24), ο Παναθηναϊκός πέρασε με σχετική άνεση από τη Ρόδο, επικρατώντας 95-82 του Κολοσσού, για την 25η αγωνιστική της Basket League.

Χωρίς τον τραυματία Νέντοβιτς και τον Χεζόνια, που δεν έχει δηλωθεί ακόμη στο πρωτάθλημα, αλλά με τον Ιωάννη Παπαπέτρου να επιστρέφει και να πετυχαίνει 20 πόντους, οι “πράσινοι” πήραν τα ηνία από τη δεύτερη περίοδο και έφτασαν στη 12η νίκη τους σε 14 παιχνίδια, που τους διατηρεί στην κορυφή της κατάταξης.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 36-54, 58-71, 82-95

Κολοσσός Ρόδου: (Ηλίας Καντζούρης): Καμαριάνος 2, Ξανθόπουλος 6, Άρτις 20, Άντριτς 10, Γκόινς 10, Ουότσον 8, Λιάπης, Καντέρ 20, Μπιλλής, Ζάρας 4, Σπάισερ 2.

Παναθηναϊκός (Οντεντ Κάτας): Μπρέι 8, Παπαγιάννης 12, Παπαπέτρου 20, Μπέντιλ 6, Σαντ-Ρόος 14, Μακ 9, Μποχωρίδης 3, Όγκαστ 4, Κασελάκης 3, Ουάιτ 12, Μήτογλου 4.