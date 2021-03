Κοινωνία

Λάρισα - πόρισμα σεισμολόγων: Πού αποδίδεται ο μετασεισμός των 6 Ρίχτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι 4 Θεσσαλοί σεισμολόγοι για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας.

Το πόρισμα των σεισμολόγων Κ. Παπαζάχου, Γ. Κουκουβέλα, Ευθ. Λέκκα, Κ. Νικολόπουλου και Α. Γκανά, το οποίο αφορά στη σεισμική δραστηριότητα της Π.Ε. Λάρισας, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Μεταξύ άλλων κρίσιμο είναι το συμπέρασμα ότι ο μετασεισμός 6 Ρίχτερ, της Πέμπτης 4 Μαρτίου «πιθανόν έγινε σε ένα δευτερεύον ρήγμα… μέσα στον χώρο της κύριας μετασεισμικής ακολουθίας…».

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της ακολουθίας «δείχνει να υπάρχει μια σταδιακή, φυσιολογική μείωση στο μέγεθος και στη συχνότητα των μετασεισμών, με πιθανότητα γένεσης δυνατών μετασεισμών. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν κατοικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων».



Αναλυτικά το πόρισμα:

Η σεισμική ακολουθία στην περιοχή Δαμασίου-Ελασσόνας συνεχίζει να εξελίσσεται σχεδόν μια εβδομάδα μετά από το κύριο σεισμό της 03/03/2021 με μέγεθος Μ=6.3. Η ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων την Δευτέρα 8/3 έδειξε την ύπαρξη πρόσθετων επιφανειακών μετατοπίσεων στο ΒΔ τμήμα της μετασεισμικής ακολουθίας, που συνέβησαν μετά τη γένεση του κύριου σεισμού. Οι μετατοπίσεις αυτές δείχνουν ότι ο ισχυρός μετασεισμός M=6.0 της 04/03/2021 πιθανόν έγινε σε ένα δευτερεύον ρήγμα με μικρότερες διαστάσεις και ΔΒΔ-ΑΝΑ διεύθυνση, μέσα όμως στο χώρο της κύριας μετασεισμικής ακολουθίας, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενους ισχυρούς σεισμούς του Ελληνικού χώρου. Η μετασεισμική ακολουθία εκτείνεται από τα χωριά Βερδικούσα – Παλαιόκαστρο στα ΒΔ μέχρι τα χωριά Κουτσόχερο και Αμυγδαλέα, σε μία απόσταση 30 χιλιομέτρων, χωρίς μετατόπιση επικέντρων σε άλλα ρήγματα. Η μετασεισμική ακολουθία τις τελευταίες 24-48 ώρες επικεντρώνεται στα άκρα του ρήγματος, όπως συνήθως συμβαίνει σε ανάλογους σεισμούς, με την κυριότερη μετασεισμική δραστηριότητα να εκδηλώνεται μεταξύ των χωριών Μεσοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής Βερδικούσας, ενώ οι λίγοι μετασεισμοί που συμβαίνουν στο ΝΑ άκρο του ρήγματος γίνονται αισθητοί και στη Λάρισα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη της ακολουθίας δείχνει να υπάρχει μία σταδιακή, φυσιολογική μείωση στο μέγεθος και στη συχνότητα των μετασεισμών, με πιθανότητα γένεσης δυνατών μετασεισμών. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν κατοικίες που έχουν κριθεί ακατάλληλες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Μια σειρά από ομάδες επιστημόνων συνεχίζουν να εργάζονται στην περιοχή για να καταγράψουν νέα στοιχεία για τα επιφανειακά ρήγματα και να ολοκληρώσουν τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων πεδίου. Παράλληλα έχει εγκατασταθεί ένα πυκνό δίκτυο 6 φορητών σεισμογράφων και ενός νέου μόνιμου σεισμογράφου στην περιοχή Τυρνάβου-Ελασσόνας για την λεπτομερή καταγραφή της σεισμικής ακολουθίας. Η παρακολούθηση θα συνεχιστεί με την ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων και τις προσεχείς ημέρες.