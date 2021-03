Αθλητικά

Super League: η τελική βαθμολογία και οι δύο κληρώσεις

Πως διαμορφώθηκε η κατάταξη των ομάδων μετά την τελευταία αγωνιστική. Ποιοι θα παίξουν σε πλέι-οφ και πλέι-άουτ

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η κανονική περίοδος της φετινής Super League, μετά από 26 αγωνιστικές, που διήρκησαν 184 ημέρες.

Πλέον οι 14 ομάδες της πρώτης τη τάξει επαγγελματικής κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, μπαίνουν στη διαδικασία των πλέι-οφ και πλέι-άουτ που αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο (20-21/03) και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τη 16η Μαΐου. Και οι δύο κληρώσεις του προγράμματος των πλέι-οφ και πλέι-άουτ θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, όπως έχει ανακοινώσει η διοργανώτρια αρχή, την Καθαρά Δευτέρα (15/03).

Πρώτα θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 η κλήρωση του προγράμματος των πλέι-οφ για τον τίτλο του πρωταθλητή και τα άλλα τρία ευρωπαϊκά «εισιτήρια» (εκτός αν ο ΠΑΣ Γιάννινα κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, οπότε θα μειωθούν σε άλλα δύο), στα οποία θα συμμετάσχουν κατά τη βαθμολογική σειρά που ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο, ο Ολυμπιακός (67 β.), ο Άρης (51 β.), η ΑΕΚ (48 β.), ο ΠΑΟΚ (47 β.), ο Παναθηναϊκός (45 β.) και ο Αστέρας Τρίπολης (42 β.).

Ακολούθως, στις 19:15 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των πλέι-άουτ, στα οποία θα συμμετάσχουν οι ομάδες απ’ την 7η έως τη 14η θέση, δηλαδή κατά βαθμολογική σειρά: ο Βόλος (33 β.), ο ΠΑΣ Γιάννινα (31 β.), ο Απόλλων Σμύρνης (28 β.), ο Ατρόμητος (28 β.), η Λαμία (23 β.), ο Παναιτωλικός (20 β.), ο ΟΦΗ (19 β.) και η ΑΕΛ (16 β.).

Τα πλέι-οφ θα γίνουν σε 10 αγωνιστικές (διπλά ματς για όλους), ενώ τα πλέι-άουτ θα διεξαχθούν σε 7 αγωνιστικές ημέρες. Οι ομάδες απ’ την 7η έως τη 10η θέση θα δώσουν 4 αγώνες εντός και 3 εκτός, ενώ οι ομάδες απ’ την 11η έως τη 14η θέση, θα παίξουν 3 ματς εντός και 4 εκτός. Η ομάδα που θα τερματίσει στη 14η θέση μετά και το πέρας των πλέι-άουτ, θα υποβιβαστεί στη Super League 2, ενώ η ομάδα που θα καταταγεί 13η θα δώσει μπαράζ για μία θέση στη «μεγάλη» κατηγορία, με τον 2ο της Super League 2.