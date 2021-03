Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος: μπαίνει όριο στο lockdown

Πότε και πως θα αρχίσει η άρση των μέτρων. Έκκληση στους πολίτες για συμμόρφωση με τα μέτρα, εν μέσω εκατοντάδων εισαγωγών στα νοσοκομεία κάθε μέρα.

Για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, την πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία αλλά και τις εικόνες συνωστισμού από την Πάτρα και την Ξάνθη παρά το lockdown που είναι σε ισχύ μίλησε στο Open ο Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος.

Όπως είπε, «Ο κόσμος έχει κουραστεί αλλά δείτε τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Προσπαθούμε να δούμε την καμπύλη να πέφτει. Ο κόσμος πρέπει να δείξει συγκατάβαση στα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη για να πάμε μπροστά, να απελευθερωθούν τα νοσοκομεία μας».

Σχολιάζοντας τις συγκεντρώσεις και τις εικόνες συνωστισμού σημείωσε ότι «δεν είναι εποχή να γίνονται τόσο ογκώδεις διαμαρτυρίες. Οι διαδηλώσεις έπρεπε να γίνονται με διαφορετικό τρόπο».

Σύμφωνα με τον καθηγητή υπάρχει ένα όριο στο lockdown και δεν γίνεται να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο από τη στιγμή που στην ουσία δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. «Τέλη Μαρίου αρχές Απριλίου να αρχίζουν να ανοίγουν κάποια πράγματα και να δούμε και το self testing (δηλαδή το να μπορεί ο καθένας να κάνει μόνος του το rapid τεστ)» ανέφερε σχολιάζοντας πότε αναμένεται να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες όπως το λιανεμπόριο και τα σχολεία, ενώ χαρακτήρισε «μείζον ζήτημα» το άνοιγμα του τουρισμού.