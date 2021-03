Πολιτική

Ράπτη: Υγειονομική “βόμβα” οι συναθροίσεις για το Καρναβάλι

Τι είπε για την αύξηση των κρουσμάτων και την ανάγκη για μεγαλύτερη πειθαρχία στην τήρηση των μέτρων.

Για εικόνες που παραπέμπουν σε υγειονομική “βόμβα” εν εξελίξει, έκανε λόγο μιλώντας στον ΣΚΑΙ η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, σχολιάζοντας τα περιστατικά συνωστισμού πολιτών το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Τριωδίου.

«Δεν θέλω να προδικάσω κακά μαντάτα αλλά πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα εκεί όπου υπήρξε συνωστισμός θα δούμε και αντίστοιχες νοσηλείες και σε απλές κλίνες COVID και σε κλίνες ΜΕΘ», τόνισε κάνοντας λόγο για δύσκολη εβδομάδα που έρχεται.

Ανέφερε δε ότι οι Κυριακάτικες εφημερίες σε νοσοκομεία της Αττικής έκλεισαν με 200 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό.

H υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι αποτελεί ανάγκη η συνεργασία όλων μας για τήρηση των μέτρων προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να ενισχύει με μουσικές και οτιδήποτε είναι σε θέση να προκαλέσει ενδεχόμενο συνωστισμό.

Η τήρηση των μέτρων είναι το πρώτο πράγμα για το οποίο έχουμε όλοι ευθύνη, πρόσθεσε και εξέφρασε την εκτίμηση πως αυτά ανακόπτουν την πορεία της νόσου αφού εάν δεν είχαν παρθεί θα είχαμε γίνει, όπως χαρακτηριστικά είπε, Μπέργκαμο.

Πηγή: skai.gr