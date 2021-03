Οικονομία

Guardian: Το top 10 των ελληνικών τουριστικών προορισμών

Με κριτήριο την ομορφιά – που δεν λείπει από πουθενά – αλλά και την αποφυγή συνωστισμού συγκεντρώνει τους πιο ελκυστικούς προορισμούς η βρετανική εφημερίδα.

Κατάλογο με τους ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για διακοπές μετά την πανδημία, καθώς δεν συγκεντρώνουν μαζικά πλήθη τουριστών, δημοσιοποίησε η εφημερίδα Guardian, με την Ανδρο να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Σε σχετική ανακοίνωση ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του νησιού, Νίκος Μουστάκας, σημειώνει ότι οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις που τείνουν να επικρατήσουν λόγω της πανδημίας αναδεικνύουν σε πρώτο πλάνο τις ειδικές μορφές τουρισμού, την αυθεντική φιλοξενία, τη φύση και τις εξατομικευμένες τουριστικές υπηρεσίες.

Αναλυτικά, η λίστα της εφημερίδας Guardian:

Άνδρος

Εύβοια

Γαλαξίδι

Φολέγανδρος

Λέρος

Κύθηρα

Αστυπάλαια

Σύρος

Πήλιο

Μάνη