Voucher για laptop - tablet: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι είναι δικαιούχοι

«Ψηφιακή Μέριμνα» με 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσω voucher. Όλη η ΚΥΑ.

Την έναρξη του προγράμματος, για την παροχή voucher, ύψους 200 ευρώ, για την προμήθεια, τεχνολογικού εξοπλισμού σε μαθητές και φοιτητές έως 24 ετών, υπέγραψαν τα συναρμόδια υπουργεία, χωρίς όμως να ορισθεί η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας υπέγραψε την κοινή υπουργική απόφαση, για το πρόγραμμα ύψους 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσω συστήματος επιταγών (voucher), με στόχο τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την ενδυνάμωση των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Δικαιούχοι του Voucher 200 ευρώ

Δικαιούχοι θα είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ειδικής πλατφόρμας από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.». Εντός των επόμενων ημερών, η πλατφόρμα θα ανοίξει για την κατάθεση των αιτήσεων προμηθευτών που κατασκευάζουν, διανέμουν και μεταπωλούν τεχνολογικό εξοπλισμό. Θα ακολουθήσει μια διαδικασία ελέγχου του εξοπλισμού των αιτούντων προμηθευτών, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν οριστεί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα του Voucher 200 ευρώ

Η πλατφόρμα θα ανοίξει για την κατάθεση των αιτήσεων δικαιούχων του προγράμματος σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το έτος 2020. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων του προγράμματος. Στη δεύτερη φάση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του προγράμματος. Oι έλεγχοι επιλεξιμότητας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Η «Ψηφιακή Μέριμνα» είναι ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους. Ο αριθμός των συσκευών που θα διατεθούν μέσω του προγράμματος είναι ιδιαίτερα μεγάλος: αρκεί να αναλογιστούμε ότι ο αριθμός tablets, laptops και desktops που συνήθως διακινείται στην Ελληνική αγορά συνολικά ετησίως είναι γύρω στα 900.000 τεμάχια.

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του προγράμματος, από την πρώτη δημόσια ανακοίνωση του προγράμματος έως σήμερα έχει γίνει διεξοδική και πολυεπίπεδη προετοιμασία, σε συνεργασία με την αγορά, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες παραγγελίες των επιλέξιμων συσκευών και να υπάρξει επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού κατά την υλοποίηση της δράσης.

Επίσης, έχει ψηφιστεί διάταξη νόμου η οποία δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση του προγράμματος, έχει εξειδικευθεί και ενταχθεί το τεχνικό δελτίο του προγράμματος στο εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έως ότου η χώρα λάβει τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, και έχει υλοποιηθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός του προγράμματος από την «Κοινωνία της Πληροφορίας M.A.E.» σε συνεργασία με το Υ.ΠΑΙ.Θ. και με την πολύτιμη συνεισφορά άλλων φορέων όπως η ΗΔΙΚΑ, ο ΟΠΕΚΑ, η ΑΑΔΕ, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΙΤΥΕ-Διόφαντος και το ΕΔΥΤΕ.