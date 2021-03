Αθλητικά

Στα ημιτελικά του Ακαπούλκο ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη νίκη για τον Έλληνα πρωταθλητή, που αύριο αντιμετωπίζει την έκπληξη του τουρνουά.

O Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 2-1 σετ τον Φίλιξ-Οζέρ Αλιασίμ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά Abierto Mexicano στο Ακαπούλκο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει αύριο στα ημιτελικά τον Λορέντσο Μουσέτι, ο οποίος απέκλεισε στα προημιτελικά, κάνοντας την έκπληξη, τον Γκριγκόρ Νιμιτρόφ.

Ο 19χρονος Ιταλός συνεχίζει να εντυπωσιάζει το παγκόσμιο τενιστικό κοινό με τις εμφανίσεις του στο Ακαπούλκο, καθώς μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά ενός πολύ δύσκολου αγώνα, κατάφερε να επικρατήσει του Βούλγαρου με 6-4, 7-6 (3) και να προκριθεί στον 1ο του ημιτελικό σε ATP 500 διοργάνωση στην καριέρα του.