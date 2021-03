Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Έγιναν 632 διαδηλώσεις σε 52 μέρες, οι μισές για τον Κουφοντίνα

Ανέφερε ότι στη διάρκεια της πανδημίας είχαμε τα λιγότερα επεισόδια στην Ευρώπη και τόνισε ότι «η αστυνομία και η πολιτεία δεν είναι ο δράκος κανενός παραμυθιού».

«Έχουμε στη διάρκεια της πανδημίας τα λιγότερα επεισόδια στην Ευρώπη, τη λιγότερη καταστολή και ελάχιστα γεγονότα αστυνομικής αυθαιρεσίας», υποστήριξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, «έχουμε τα λιγότερα και τα πιο ήπια μέσα καταστολής στην Ευρώπη. Τα λιγότερα -ούτε λαστιχένιες σφαίρες, ούτε σπρέι, ούτε άλογα, ούτε χειροβομβίδες, ούτε καουτσούκ, ούτε αστυνομικούς σκύλους».



Μιλώντας στη Βουλή υπογράμμισε, «ας πάψουμε για μικρούς λόγους να βάζουμε μεγάλες τρικλοποδιές μόνοι μας στη φήμη της χώρας μας, όταν μάλιστα πλησιάζει το καλοκαίρι και η τουριστική περίοδος». Παράλληλα σημείωσε πως «έγιναν 632 διαδηλώσεις -οι μισές για τον Κουφοντίνα- πανελλαδικά, μέσα στην έξαρση της πανδημίας» και προσέθεσε «κάποιοι τις αγκάλιασαν, τις ονόμασαν κίνημα και λαϊκούς αγώνες. Αυτό είναι πολιτική ανευθυνότητα και είναι ιερόσυλο να μπερδεύεις το κίνημα και τους λαϊκούς αγώνες με το μίσος ενός λούμπεν αριστερού τραμπισμού που σηκώνει κεφάλι και ενθαρρύνεται από κάποιους».



Παράλληλα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στους νέους που είναι στις διαδηλώσεις και στις καταλήψεις. «Δεν είναι κρέας για τα κανόνια της πολιτικής αντιπαράθεσης οι νέοι. Κάθε φορά που υπάρχουν συγκρούσεις με νέους, πάμε δύο βήματα πίσω», ανέφερε.



Κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, ο υπουργός έκανε αναφορά σε ακραίες συμπεριφορές και σε κάποιους που βρίσκουν καταφύγιο στην άρνηση και χτίζουν ταυτότητα στην αυθαιρεσία. «Τα γήπεδα, οι συμπάθειες στην τρομοκρατία, οι βίαιες ομάδες ορισμένες φορές και μέσα στα πανεπιστήμια είναι μάρτυρες αυτής της κατάστασης» είπε και σημείωσε, «απευθύνω έκκληση στους γονείς, στους δασκάλους και στους ίδιους τους νέους να μην αφήσουμε τη βία, τον φανατισμό, την πόλωση και το μίσος να κυριαρχήσουν».



Μιλώντας στην Ολομέλεια ο Μ. Χρυσοχοΐδης συνέχισε τις αναφορές στους νέους λέγοντας, «δεν είμαστε οι εχθροί σας» και προσέθεσε «η αστυνομία και η πολιτεία δεν είναι ο δράκος κανενός παραμυθιού». Όπως είπε, «αστυνομικός άσκησε άσκοπα καταδικαστέα βία την Κυριακή, αστυνομικός κόντεψε να πεθάνει δυο ημέρες αργότερα» και σημείωσε προς τους νέους, «κανένα περιθώριο δεν σας αξίζει. Δεν σας θέλουμε εκεί. Ελάτε πίσω και μέσα στη ζωή».



Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Θανάσης Παφίλης εκτόξευσε βέλη στην κυβέρνηση ότι ακόμα και εν μέσω πανδημίας φέρνει στη Βουλή αντιλαϊκά νομοσχέδια. Μάλιστα υπογράμμισε πως ενώ η κυβέρνηση περνά αυτά τα νομοσχέδια, την ίδια στιγμή ζητά από τους πολίτες να μη διαμαρτύρονται.

ΝΔ: ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να καλεί σε διαδηλώσεις

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται «632 πορείες έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα από τις αρχές Φεβρουαρίου, με τις μισές εξ αυτών για τον Κουφοντίνα. Εν μέσω της κορύφωσης της πανδημίας και με την πίεση στο σύστημα υγείας να αυξάνεται, είχαμε 14 πορείες την ημέρα στην επικράτεια και 4 πορείες την ημέρα στην Αθήνα. Τις μέρες που οι πολίτες έδιναν σκληρή μάχη κατά της πανδημίας ο κ. Τσίπρας αναλάμβανε το ρίσκο για την εξάπλωση της. Και δυστυχώς συνεχίζει σε αυτό το δρόμο αφού ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να καλεί σε διαδηλώσεις».

Απαντώντας στην Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωση του «Περιμέναμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα φτάσει στο σημείο απώτατης γελοιοποίησης, να υιοθετήσει τις ασυναρτησίες του κ. Γεωργιάδη. Κάναμε λάθος. Για την πανδημία που παραμένει εκτός ελέγχου μετά από 5 μήνες λοκντάουν δεν φταίει ότι δεν γίνονται τεστ στους πολίτες. Ούτε τα λεωφορεία και τα τρένα που στοιβάζονται κάθε μέρα σαν σαρδέλες, αφού η κυβέρνηση αρνείται να πυκνώσει τα δρομολόγια. Ούτε οι χώροι εργασίας που δεν γίνονται τεστ και έχουν γίνει εστίες υπερμετάδοσης. Γενικά, ο κ. Μητσοτάκης τα κάνει όλα τέλεια και δεν φταίει για τίποτα. Για κάθε παταγώδη αποτυχία του κ. Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους των αχρήστων του, φταίει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ».