Τεχνολογία - Επιστήμη

Προβλήματα σε WhatsApp, Instagram και Facebook Messenger

Σοβαρότατα προβλήματα η πλατφόρμα του Instagram , ενώ πολλοί χρήστες την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή του Μessenger.

Ένα blackout προκάλεσε δυσκολίες στην πρόσβαση στις εφαρμογές WhatsApp, Instagram και Facebook Messenger σήμερα λίγο μετά τις 19.30 ώρα Ελλάδας, για λιγότερο από μία ώρα, σύμφωνα με τον ειδικό ιστότοπο Downdetector, πριν από τη σταδιακή επαναφορά σε κανονική λειτουργία των εφαρμογών.

Προβλήματα στην πρόβαση ανέφεραν πολλοί χρήστες.

«Δεν είναι δυνατή η ανανέωση της ροής», ανέφερε το Instagram σε ένα μπάνερ σε μαύρη οθόνη, πριν επανέλθει κανονικά σε λειτουργία λιγότερο από μία ώρα μετά.

Για το WhatsApp, παρατηρήθηκε πρόβλημα στη σύνδεση με την εφαρμογή, αλλά λίγο μετά τις 20:00 ώρα Ελλάδας, αρκετοί χρήστες ανέφεραν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μπορούσαν ξανά να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Οι τρεις ιστότοποι ανήκουν στο Facebook, το οποίο σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, δεν μπόρεσε να δώσει αμέσως την έκταση ή τη διάρκεια της διακοπής.